Il riscatto dell'Italia, a Parigi grande successo in rimonta degli Azzurri, 3-1 alla Francia Photo Credit: agenziafotogramma.it

Questa sì che è una bella ripartenza! Ci voleva dopo la delusione dell'Europeo. La serata al Parco dei Principi sembrava maledetta, con la Francia in gol dopo pochi secondi. Ma quello schiaffo non ha affossato gli azzurri, li ha svegliati. Una grande rimonta. L'Italia non vinceva a Parigi da settanta anni.

BRUTTO INIZIO POI LA RISALITA

Avvio choc degli azzurri: pronti via e la Francia va in vantaggio. Gol di Barcola dopo soli 14 secondi, tutta colpa di una inaccettabile distrazione di Di Lorenzo che perde il pallone e spalanca la strada all’avversario. L’Italia però riesce a reagire e al sesto minuto sfiora il pareggio con la traversa centrata da Frattesi con un colpo di testa; poco dopo è Donnarumma a salvare su Mbappè. Con il passare dei minuti la nazionale di Spalletti si scrolla di dosso timori e insicurezze; dopo un tiro debole di Retegui, ecco il pareggio di Dimarco alla mezz’ora: gol pregevole dell’intervista con un esterno al volo dopo l’assist di tacco di Tonali. Il match prosegue sui binari dell’equilibrio, Francia ancora pericolosa con Barcola ma il suo tiro finisce fuori di pochissimo. All’intervallo maggior possesso palla dell’Italia: 53%.