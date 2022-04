Il sesso degli Angeli: un film con buone premesse ma sviluppate male, che fatica perfino a far ridere come vorrebbe

Ci aveva già provato Carlo Verdone nel 1983 e nel 2011. Prima in “Acqua e sapone”, quel piccolo gioiellino della tarda commedia italiana, e in seguito in “Io, lei e Lara”, forse uno degli ultimi suoi film veramente degni di nota. Poi sono arrivati Nanni Moretti e Paolo Sorrentino, con “Habemus Papam” e la serie tv “The young Pope”, che hanno raccontato, con linguaggi diversi, due Papi nel drammatico momento della crisi spirituale. Insomma, uomini di chiesa alle prese con vicissitudini poco sacre e tanto profane, sembra un argomento molto gettonato all'interno del nostro cinema, soprattutto in quello contemporaneo. Stavolta, è toccato a Leonardo Pieraccioni confrontarsi con un parroco alle prese con un bordello in Svizzera che ha ereditato da un lontano parente.

LA TRAMA DEL FILM IN BREVE

Don Simone (Leonardo Pieraccioni) è un prete di provincia di una piccola cappella in difficoltà. Il sacerdote non sa come invogliare i ragazzi a frequentare la comunità cristiana, perché troppo presi dal mondo dei social. Un giorno Don Simone riceve la notizia della dipartita di un suo zio un po' sui generis, che viveva in Svizzera. Il parente gli ha lasciato in eredità un'attività molto redditizia proprio a Lugano e il prete, fiducioso di poter aiutare la sua comunità con il denaro guadagnato, si precipita in Svizzera. Giunto sul posto, scopre che l'attività molto fruttuosa è una casa chiusa piena di seducenti prostitute, e governata dalla maitresse Lena (Sabrina Ferilli). Amareggiato, vede il sogno di ravvivare il suo oratorio e mettere a posto la sua chiesa andare in fumo.