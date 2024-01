Il week end più freddo: venti gelidi al Sud e neve in collina

Il generale inverno regna da nord a sud il freddo polare ha fatto crollare ovunque le temperature di 10-15 gradi. E’ una giornata da brividi in Veneto, con temperature minime che superano i 20 gradi sotto lo zero. La Valle D’Aosta è sferzata dall’aria artica, a Cervinia la colonnina di mercurio ha toccato -14 gradi. Imbiancate ampie zone in Abruzzo, Molise, quelle interne del Lazio, poi tra Basilicata, Campania interna e Calabria. Un vento fortissimo sta spazzando il centro sud e per lunedì gli esperti temono gelate in tutto il Paese. Il caldo anomalo però ritornerà la prossima settimana, con temperature 10 gradi oltre la media.

MINIME RECORD IN VENETO

E’ stata una mattinata da brividi in Veneto, con temperature minime che hanno superato i 20 gradi sotto lo zero. Il 'record' è stato registrato a Passo Cimabanche, sopra Cortina D'Ampezzo, con -22,4, seguito a poca distanza da passo Campolongo con -22; la depressione della piana di Marcesina si 'ferma' a -21,9, come sulla Marmolada la stazione di arrivo della funivia. Tra i capoluoghi di provincia la città più fredda è Belluno con -6,6, seguita da Vicenza (-4,3), Verona (-3,7) e Treviso (-3,6); le altre sono intorno allo zero.

TEMPERATURE IN PICCHIATA IN VALLE D'AOSTA

L'aria artica arrivata su gran parte dell'Europa ha sortito i suoi effetti anche in Valle d'Aosta. Le temperature minime registrate oggi sono scese di diversi gradi rispetto a quelle della notte precedente. In base ai dati del Centro funzionale della Regione, ai 1.200 metri di Courmayeur, alle 5 di mattina di oggi, la temperatura è arrivata a -9,1 gradi, contro lo -0,7 di ieri. Più in alto, ai 2.000 metri di quota di Cervinia, alle ore 3, la colonnina di mercurio ha toccato -14,8 gradi, rispetto ai -8,2 della notte prima. Nel centro di Aosta (580 metri di quota) la temperatura minima ha toccato i -2,7 gradi alle ore 6, contro i 5,1 di venerdì. Le precipitazioni dei giorni scorsi hanno portato dai 50 ai 70 centimetri di neve sopra i 2.100 metri di quota nella parte Nord occidentale della regione e quantitativi inferiori sul resto del territorio. L'ufficio meteo regionale prevede che il cielo soleggiato di oggi si mantenga, seppur con qualche nuvola, anche nei prossimi giorni.