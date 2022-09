Ilary Blasi confonde tutti, ecco dove si geolocalizza. Boom suI social

Non sarebbe nella grande, immensa, casa all'Eur (alla periferia di Roma). Ma in hotel. Così, Ilary Blasi - travolta dai media in questi caldi mesi estivi - dà una risposta a tutti geolocalizzandosi in un albergo di Roma. Forse si tratta di una strategia per smentire la spifferata legata alla sua permanenza nella casa storica dell'Eur, che dividerebbe con l'ex capitano della Roma.

LA SMENTITA

Un selfie che ha tutto il sapore del depistaggio. La Blasi con questo gesto sembra aver smentito le notizie circolate nelle ultime ore. Occorrerebbe, comunque, molto rispetto nei suoi confronti e verso Totti. Non dimentichiamo che ci sono dei figli di mezzo, c'è una separazione che è finita in mano agli avvocati. C'è una storia d'amore arrivata al capolinea, durata vent'anni, che non deve essere dimenticata. Sembra una telenovela, quella più appassionante dell'estate con due grandi personaggi: lei, appunto, e Totti. Due star. Due personaggi virali anche in Rete, dove contano milioni di followers. Per Totti e la Blasi è stata un'estate all'insegna dell'isolamento. La conduttrice, dopo il comunicato Ansa sulla fine del suo matrimonio, è partita per l'Africa con sua sorella mentre l'ex capitano giallorosso si è rifugiato lungo il litorale romano, dove è di casa ormai da anni. E c'è chi giura, in anonimato, di averlo visto con Noemi Bocchi (sua presunta fidanzata). I paparazzi non sono riusciti a "pizzicarlo". Strano, ma vero.