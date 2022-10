Impresa Filippo Ganna, polverizza record dell'ora. Ed entra nella storia del ciclismo mondiale

Un obiettivo incredibile, così Filippo Ganna ha commentato la sua impresa. L’azzurro ha polverizzato il record dell'ora ed è entrato nella storia del ciclismo mondiale. Mai nessuno era riuscito a coprire la distanza di 56.792 km, che il campione di Verbania ha coperto in 60 minuti al velodromo di Grenchen, in Svizzera, riportando in Italia un primato che Francesco Moser fece suo nel 1984. E' così durato meno di due mesi il record di 55,548 chilometri, realizzato quasi per caso dopo Ferragosto dal 31enne ingegnere britannico Dan Bigham, in un test preparatorio per l'assalto dell'italiano. Un'impresa memorabile, quella di Filippo Ganna, ma il nuovo record dell'ora (56.792 km) ha una doppia impronta tricolore, dato che è tutta italiana anche la bicicletta che il campione azzurro ha impiegato sulla pista svizzera di Grenchen: si chiama, non a caso, 'Bolide F HR 3D', esemplare unico realizzato dalla trevigiana Pinarello per questa sfida. Il mezzo, dal costo (oltre 60mila euro) astronomico, è il frutto di anni di ricerche multisettoriali che hanno ispirato soluzioni innovative e, evidentemente, anche efficaci, adattate al millimetro alla potente struttura di Ganna.

AZZURRO COMMOSSO, RISULTATO INCREDIBILE

"Grazie a tutti, ho raggiunto questo obiettivo incredibile, per me e tutto lo staff. Mi sarebbe bastato battere il record di Bingham anche solo di un metro, ma il risultato è oltre ogni aspettativa, proprio non è male". Così l'azzurro Filippo Ganna dopo aver stabilito il record dell'ora in Svizzera. "Quando mancavano 5 minuti alla fine non ne avevo più, le gambe soffrivano tantissimo e non ne avevo più per arrivare a 57 chilometri", ha detto ancora, parlando in inglese nell'intervista a caldo post-record. "Magari lo potrò rifare in un altro momento della stagione e non in finale di una annata dura, ma ora dobbiamo solo festeggiare tutti insieme", ha concluso, non senza aver ringraziato il poco pubblico presente e tutto lo staff.