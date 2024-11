Impresa Milan, domina e batte 3-1 il Real. Pareggio per la Juve in Francia, sconfitta casalinga per il Bologna Photo Credit: Fotogramma.it

REAL MADRID MILAN, 1-3

E' un Milan da favola. Un Milan che annienta il Real Madrid al Bernabeu e fa suo il derby d'Europa contro ogni pronostico. Vince 3-1, trascinato da un Leao che mette lo zampino in ogni gol, finalmente decisivo come aveva chiesto Fonseca alla vigilia. Funziona tutto, la difesa perfetta, la mossa tattica di Fonseca di schierare cinque giocatori nelle retrovie. Come nel derby di Milano, i rossoneri si confermano squadra da big match. Riuscisse a mostrare lo stesso carisma in ogni sfida, non ci sarebbe storia. Nel primo tempo è un gran Milan quello che scende in campo al Bernabeu. Ordinato, compatto, coraggioso, mette in difficoltà il Real dei campioni. Anche nella ripresa il Milan non sfigura, anzi tutt'altro e con il passare dei minuti aumenta anche la consapevolezza nei giocatori rossoneri. I più grandi spaventi, arrivano però dai pochi errori in fase di impostazione di Pulisic e compagni. E' una sinfonia rossonera. Il Real doppiamente colpito si fa prendere dalla smania di accorciare le distanze. Sembra anche riuscirci quando un'uscita troppo avventurosa di Maignan lascia porta aperta a Rudiger che al volo segna un gran gol ma la posizione di fuorigioco di Rodrigo (valutata dal Var) invalida la rete. Gli ultimi minuti sono di pura sofferenza ma un imperioso Maignan ci mette il guantone su un colpo di testa di Diaz da due passi. Ed è gioia infinita Milan.

LILLE JUVENTUS, 1-1

La Juventus riscatta solo a metà la sconfitta contro lo Stoccarda, a Lille arriva un pareggio in rimonta. David chiama, Vlahovic risponde (su rigore) e la sfida in Francia si chiude sull'1-1, con qualche rimpianto bianconero: la squadra di Thiago Motta, infatti, crea molto, ma non riesce a concretizzare e sale a quota 7. E c'è la sensazione di aver lasciato qualche punto di troppo per strada, considerando anche che all'orizzonte ci saranno i confronti con le inglesi Aston Villa e Manchester City.