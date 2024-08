In arrivo nuovi aumenti per l’Rc auto che è sempre più cara, Napoli si conferma la città al top, lo confermano i dati Ivass Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

L’assicurazione auto costa sempre di più. Se ne sono accorti gli automobilisti che continuano a sborsare cifre maggiori per assicurare la loro vettura. Se a livello regionale Campania e Toscana sono le più care, Napoli è la città dove assicurare l’automobile costa di più. Il prezzo medio da pagare per l’Rc auto è 583 euro a polizza, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ed elaborati dal Codacons.





Polizze più care

Dai dati emerge che dalla seconda metà del 2022 i prezzi delle polizze Rc auto hanno iniziato a crescere, portando il premio medio a giugno 2024 a quota 403 euro, secondo i ultimi dati diffusi dall'Ivass. Questo significa, secondo il Codacons che in poco più di due anni le tariffe hanno subito un rincaro del 14,1%. Sono passate da una media di 353 euro di gennaio 2022 ai 403 attuali. L’aumento è stato di ben 50 euro a polizza. Una vera e propria stangata per l’associazione dei consumatori. In totale gli automobilisti italiani hanno versato ben 1,65 miliardi di euro.





I dati

Campania e Toscana risultano le Regioni dove gli aumenti sono stati più consistenti, mentre per quanto riguarda le province, dopo Napoli, sono Prato con 574 euro e Caserta con 517 euro le città più care. Per contro, Enna è la città più conveniente per assicurare l’auto, con una media di 290 euro, seguita da Potenza con 301 euro e Oristano con 306 euro.





Le province toscane

Se si guarda più nel dettaglio, il Codacons segnala che sono ben sei le province della Toscana nella top ten della classifica del caro-polizza. Dopo Prato, infatti compaiono Pistoia al quarto posto, con una media di 497 euro, Firenze al quinto, con un costo medio di 487 euro a polizza, poi Massa-Carrara con 485 euro, Lucca con 474 euro e Pisa con una media di 462 euro.





I dati annuali

Infine, analizzando invece l'aumento percentuale annuo, è Roma la città con le polizze più rincarate. Nella capitale l’aumento è stato del 9,3% su giugno 2023. Seguono Cagliari, Catania, Enna e Vercelli col +8,3% su anno.