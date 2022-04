In Australia una donna sta facendo follie per la propria cagnolina, ha anche speso 67mila euro per vestirla

Sembra incredibile, ma è proprio vero: in Australia, precisamente a Sydney, c'è un cane che vive, letteralmente, nel lusso, tra guinzagli firmati e costosi accessori per animali. La protagonista di questa storia si chiama Coco, incrocio tra un pechinese e un barboncino . Nel suo guardaroba "canino" da sogno anche 14 cucce e una Lamborghini rosa in miniatura.





Per Coco non si bada a spese

Coco è il nome dell'amata cagnolina di Alina Michaels, ricca 32enne di Sydney che, per il suo animale domestico, non ha mai badato e non bada a spese. Pensate, le ha comprato oltre 100 cappottini griffati e, ogni mese, le acquista regali per 400 euro tra vestitini, dolci e giocattoli , ma non solo. Per mangiare ha a disposizione anche un set di ciotole di Tiffany, del valore ognuna di oltre 200 euro.





Regali per migliaia di dollari

" Coco è la mia bimba pelosa ", ha raccontato la padrona ai giornalisti e a chi la segue nei suoi post su Instagram. " Ho speso migliaia di dollari per lei , ma amo vestirla con cappottini che mi piacciono", ha precisato Alina. "Ha vestiti, maglioncini, collane e coroncine di fiori. Ha quasi 500 capi nel suo armadio, più del doppio dei miei. Ha un collare di Tiffany da più di 300 euro, un costume da bagno di Versace e un cravattino di Gucci. È fantastica con qualsiasi tipo di colore, ma io amo vestirla di rosa".





Compleanni da ricordare