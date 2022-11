In diretta in radiovisione su RTL 102.5, Ernia presenta il suo nuovo album "Io non ho paura": "In Italia credo che non ci sia un vero sound rap, dovremmo iniziare dalle nostre radici per diventare competitivi"

In diretta a The Flight in compagnia di Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola di Benedetto, Ernia racconta il suo nuovo album Io non ho paura: “L’album Gemelli è uscito alla fine della quarantena, in un periodo in cui non abbiamo potuto fare niente. Quell’estate ho fatto poche date con le persone sedute sotto al palco. Oggi invece per Io non ho paura sono qui con voi. Rispetto a Gemelli è un album molto più intenso. Io non ho paura è il disco di un rapper italiano adatto alla mia età e al mio ruolo. È stato apprezzato da quelli della mia età. Il titolo e la copertina sono una libera interpretazione del film Io non ho paura di Gabriele Salvatores”



Sul rap in Italia, Ernia dichiara: “Io credo che in Italia non ci sia un vero sound di rap italiano. Il rap italiano dovrebbe creare una sua identità senza copiare dall’estero. Tanto rap italiano fa “il verso” al rap americano. Dovremmo iniziare dalle nostre radici e capire dalla nostra identità culturale ciò che siamo, solo così possiamo diventare competitivi al livello internazionale”.