Emilia Romagna: frazioni isolate dopo l’alluvione, danni per miliardi

Acqua, fango, distruzione, argini sbriciolati dalla furia dei fiumi: Emilia Romagna devastata dall’alluvione che ha causato 9 morti. Diecimila gli sfollati, quasi 300 le frane, 400 le strade danneggiate. Allagati anche il centri abitati di Lugo e di Cervia, nel ravennate, dove è arrivata l’ondata di piena. In quattro giorni è caduta la pioggia di un anno, ha detto il governatore Stefano Bonaccini. Danni per miliardi. Ricostruiremo tutto, ha assicurato il presidente della regione. Martedì verrà deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di calamità. Anche se la pioggia sta dando una tregua, si sta vivendo ancora una giornata molto difficile, sono decine i paesi allagati e le frane bloccano le strade. Soltanto nel comune di Modigliana se ne contano oltre 70. L’acqua in alcune aree, comunque, si sta lentamente ritirando. Nelle zone dell'Appennino, in provincia di Forlì Cesena, ci sono ancora frazioni isolate. Tanti negozi sono ancora sott'acqua a Faenza. In molti dei 42 comuni alluvionati manca l'energia elettrica, ci vorranno giorni per ripristinarla. In 27 mila sono senza luce. Proseguono i soccorsi per salvare le persone rimaste intrappolate nelle case invase dall’acqua, si interviene con i gommoni e in alcuni casi con gli elicotteri. Salvati due anziani rimasti isolati a Predappio. Sulla spiaggia di Rimini in azione le idro-pompe per liberare gli stabilimenti balneari dall'acqua. Confermata per domani l'allerta rossa per criticità idrauliche nel bolognese e sulla costa romagnola. La Croce Rossa ha aperto una raccolta fondi per l'emergenza maltempo.





Agricoltura e allevamenti, i dati della Coldiretti

Sono finite sott'acqua oltre cinquemila aziende agricole con serre, vivai e stalle dove si contano animali affogati e decine di migliaia di ettari allagati di vigne, kiwi, susine, pere, mele, ortaggi e cereali e strutture di lavorazione dei prodotti agricoli. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'alluvione in Romagna.