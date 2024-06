In Italia arriva il caldo con l’anticiclone africano

È nei primi giorni di giugno che si concluderà l’instabilità meteo del mese di maggio, con l’arrivo dal 5 giugno e dell’anticiclone africano Scipione. Le correnti di aria calda arriveranno direttamente dal deserto del Sahara.

Nel mese di maggio

Maggio 2024 si è concluso con anomalie per quanto riguarda i rovesci in tutta l’Europa meridionale, compreso il nostro Paese. È stato così un mese particolarmente freddo. A parlare del clima del mese appena concluso è il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus, Copernicus Climate Change Service, con il centro europeo per le previsioni metereologiche.

Prima di mercoledì 5 giugno

La Protezione civile ha dichiarato, per la giornata di lunedì 3 giugno, allerta meteo gialla dovuta al rischio di temporali, in sette regioni d’Italia: Abruzzo, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria

Il tempo previsto

Le previsioni de “Il Meteo” mettono in evidenza due impulsi destabilizzanti che passeranno sulla nostra penisola. Il primo impulso che ha avuto inizio nella giornata di domenica 2 giugno si sposterà verso est nella giornata di oggi, 3 giugno. Il secondo, che avverrà nella giornata di martedì 4 giugno e si abbatterà prevalentemente sul Nord, prevede temporali irregolari, grandinate improvvise e colpi di vento.

Cosa cambierà dal 5 giugno

Le condizioni meteo cambieranno dalla giornata di mercoledì quando l’Italia verrà travolta dall’anticiclone africano che riscalderà gradualmente il clima italiano. Una grande porzione di alta pressione di origine subtropicale si avvicinerà dal Nord Africa verso l’Europa. Le previsioni meteo torneranno stabili, il sole prevarrà così da far alzare le temperature fino ad un livello peculiare estivo. Sono previsti quindi dai 29°C, nelle aree pianeggianti del Nord Italia, fino ai 35°C nelle ore più calde al Centro, al Sud e nelle Isole Maggiori del nostro Paese.