In provincia di Ascoli Piceno muore in un incidente domestico un bimbo di 4 anni

Ancora un minore al centro della cronaca. Un bambino di quattro anni è morto questa mattina ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, in quello che sembra essere un incidente domestico. Secondo quanto ricostruito il piccolo si trovava in garage quando si sarebbe tirato addosso un fusto con materiale ferroso, spingendolo da uno scaffale. Immediata la richiesta di soccorso, poco dopo le 10. Nonostante i tentativi da parte del personale del 118 di rianimarlo, durati due ore, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il bimbo, secondo quanto appreso, era i con il padre, distante pochi metri, quando è avvenuto il dramma. Il fusto contenente materiale ferroso ha sfondato il torace del piccolo. Distrutta dal dolore la famiglia.