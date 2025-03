Maltempo, ancora rossa l'allerta in Emilia Romagna e Toscana. Situazione idrologica complessa

Allerta rossa per il maltempo in Toscana. Frane, evacuazioni e soccorsi in tutta la Regione. Il presidente Giani chiede al governo l’intervento della Protezione civile, dopo che il ministro Musumeci ha firmato il decreto dello stato di mobilitazione straordinaria anche per la sua regione oltre che per l’Emilia Romagna.

ALLERTA ROSSA A FIRENZE PISA E LIVORNO

A Firenze dopo il transito della piena di ieri, il livello dell'Arno, il sorvegliato speciale della regione, sta calando. Mentre a Pisa il colmo dello stesso fiume sta passando in questi istanti. Riaperti i ponti nel tratto empolese dell'Arno. Scuole e negozi chiusi a Sesto Fiorentino, dopo l’esondazione di ieri del Rimaggio. Soccorsi dei vigili del Fuoco effettuati con gli elicotteri per trarre in salvo un uomo trascinato dalla forza dell'acqua nel fiume Sieve. Centinaia di evacuati, frazioni isolate, città come Prato in lockdown. Le situazioni più critiche si registrano nelle province di Firenze - dove a ieri sera si contavano 1.471 cittadini isolati, 248 evacuati e 1.267 utenze elettriche interrotte su 8 comuni -, Pisa e Livorno. L'allerta rossa scattata ieri è valida fino alle 14 di oggi ma la Regione non ha escluso la possibilità di prolungarla in base all'"evoluzione della situazione". E oggi scuole sempre chiuse in tanti comuni, dal capoluogo toscano a Livorno.

OMBRONE E BISENZIO SOPRA I LIVELLI DI GUARDIA

Ombrone Pistoiese e fiume Bisenzio sempre sopra i livelli di guardia ma in calo stasera. Sono due corsi d'acqua protagonisti di alluvioni che causano danni importanti in condizioni meteo avverse. La protezione civile segnala che l'Ombrone è in calo grazie anche all'apertura del sistema di casse di espansione di Ponte alle Vanne. L'ultimo rilevamento all'idrometro di Ponte all'Asse segna 6,28 metri, a mezzanotte, e riporta il torrente sotto il terzo livello di guardia. Il Bisenzio, che riceve l'Ombrone, a San Piero a Ponti, nel Comune di Campi (Firenze), è in calo: il livello registrato attualmente è di 5,62 metri, prossimo a scendere sotto il II livello di guardia. L'Arno a Ponte a Signa, dove riceve il Bisenzio, è a 8,72 metri a mezzanotte, in calo di due centimetri rispetto al rilevamento precedente. Qui, l'Arno sta transitando in piena

ANCORA PIOGGE IN EMILA ROMAGNA

Emergenza anche in Emilia-Romagna. A Faenza la minaccia del fiume Lamone, paura nelle zone dell'alluvione. Il sindaco: 'Quantità di acqua inimmaginabile'. Dopo una tregua nelle ore notturne, la pioggia sta nuovamente investendo la Romagna e la fascia centrale della regione. la pioggia continuerà a scendere copiosamente su tutto l'arco centro-orientale, interessando al contempo anche le province del versante ovest. Le previsioni indicano nella seconda parte della giornata, tra il pomeriggio e le ore serali, il momento più intenso della perturbazione odierna, quando anche le località di pianura saranno investite dalle precipitazioni piovose. Per quanto riguarda il livello di piena dei fiumi, secondo quanto indicato dai tecnici dell'agenzia regionale Arpae, sono previsti superamenti della soglia 3 sui tratti vallivi degli affluenti di destra Reno e dei bacini romagnoli occidentali. Nei tratti montani dei corsi d'acqua del settore centro-orientale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2, con possibili localizzati superamenti della soglia 3. Sul settore appenninico saranno possibili localizzati fenomeni franosi dovuti alla elevata saturazione dei suoli.