In Ucraina colpita una diga nella regione di Kherson, evacuazioni in corso

Una situazione ancora poco chiara quella che nelle ultime ore si è delineata quando l’esercito ucraino ha reso noto che le forze russe hanno fatto saltare in aria la diga e la centrale idroelettrica di Kakhovka, una diga controllata dai russi nella regione occupata di Kherson strategica per il rifornimento d’acqua alla penisola di Crimea, anch’essa sotto il controllo di Mosca. Secondo un’emittente statale ucraina la centrale è stata completamente distrutta e secondo la polizia di Kherson sedicimila persone si trovano in una "zona critica" sulla riva destra del fiume Dnipro dove è in corso un'evacuazione. Da Mosca riferiscono però che l’attacco è stato scagliato da parte dell’esercito ucraino e non da quello russo e che la diga è stata distrutta solo in parte anche se da Mosca riferiscono che l’attacco è stato scagliato da parte dell’esercito ucraino e non da quello russo e che la diga è stata distrutta solo in parte. L’amministrazione locale filorussa ha smentito che ci sia il rischio di una catastrofe, aggiungendo però che potrebbe essere necessario evacuare circa trecento case a valle. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato con urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale.





Il nodo della centrale

Notizie contrastanti rispetto all'attacco della diga nella regione di Kherson. L'emittente statale ucraina Suspilne fa sapere che la centrale idroelettrica di Kakhovka è stata completamente distrutta "a seguito dell'esplosione della sala macchine dall'interno" e il danno non è riparabile. Il premier ucraino Denys Shmyhal ha scritto su Telegram che "fino a ottanta insediamenti rischiano di essere inondati" a causa dell'attacco e che l'amministrazione di Kiev è impegnata nell'evacuazione dei residenti delle aree inondate.