In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

Migliaia di persone in Ucraina sono rimaste senza luce, riscaldamento e acqua corrente dopo i raid russi con droni e missili che la notte scorsa hanno colpito impianti energetici e ferrovie in diverse parti del Paese. Secondo le autorità locali, le forze di Mosca hanno lanciato un totale di 653 droni e 51 missili durante la notte.

"Sono stati segnalati feriti. Strutture industriali ed edifici residenziaie sono stati colpiti in vari punti della regione della capitale. Altre aree interessate dall' offensiva di Mosca sono quelle di Dnipro, Chernihiv, Zaporizhzhia, Odessa, Leopoli, Volyn e Mykolaiv". Così il presidente ucraino Zelensky. "L'obiettivo della Russia è infliggere sofferenza a milioni di ucraini, e si spinge fino a lanciare missili contro città pacifiche nel giorno di San Nicola. È proprio per questo che è necessaria una pressione aggiuntiva. Le sanzioni devono funzionare", ha aggiunto il leader.

Oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione ucraina. Serve impegno da parte della Russia per una de-escalation, concordano Washington e Kiev. Intanto si è appreso che il Premier britannico Keir Starmer lunedì incontrerà il presidente ucraino Volodymir Zelensky a Londra, insieme ai leader di Francia e Germania , Emmanuel Macron e Friedrich Merz, per discutere degli ultimi sviluppi dei tentativi di individuare un accordo di pace per l'Ucraina e garanzie di sicurezza per il dopo guerra.

La posizione dell’Ue. "Abbiamo moltissimi esempi della tattica negoziale russa, questo è il loro modo di agire. Avanzano sempre richieste, richieste del tutto assurde. In questo momento, per esempio, chiedono territori che non sono riusciti a conquistare militarmente in 11 anni. Non dobbiamo cadere nelle trappole della strategia del Cremlino e dobbiamo concentrarci su ciò che stiamo facendo: aiutare l'Ucraina a difendersi, e fare pressione sulla Russia con le sanzioni affinché smetta di fingere di negoziare e arrivi al punto in cui sarà costretta a negoziare davvero". Lo ha detto l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, al Forum di Doha. "

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato, in una nuova ispezione la scorsa settimana, che il raid di droni contro la centrale nucleare di Chernonyl lo scorso febbraio, ha privato la cupola costruita a protezione del sito delle sue funzioni primarie di sicurezza, incluso la capacità di contenimento, ma ha anche rilevato che non c'è danno permanente alle sue strutture portanti o ai sistemi di monitoraggio.



