In vigore i dazi di Trump; trionfale il Presidente Usa, miliardi di dollari stanno affluendo qui

Maria Paola Raiola

07 agosto 2025, ore 10:19 , agg. alle 10:59

Da questa mattina i beni prodotti all'estero entrano con tariffe doganali tra il 15% e il 41% negli Stati Uniti. Trump minaccia dazi al 100% su chip e semiconduttori

L'ordine commerciale disegnato e imposto dal presidente degli Stati Uniti Trump prende forma con decisione: da oggi sono in vigore dazi sull'import tra il 15% e il 41 % su prodotti in arrivo da tanti Stati esteri, Unione Europea compresa.

Trionfale il tycoon sui suoi social 

"Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da Paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti, ora inizieranno ad affluire qui" ha dichiarato Trump sul suo social Truth, pochi minuti prima della scadenza. Queste tariffe sostituiscono, per le economie interessate, i dazi del 10% applicati da aprile su praticamente tutti i prodotti in ingresso negli Stati Uniti. Secondo il presidente americano l'obiettivo è riequilibrare gli scambi commerciali tra gli Usa e i suoi partner, che a suo dire "beneficiano" della principale potenza economica mondiale. E non finisce qui: Trump ha minacciato di imporre tariffe del 100% su chip e semiconduttori dall'estero.


Dazi compresi tra il 15% e il 41%

I dazi scattati oggi rientrano in un ampio intervallo, compreso tra il 15% e il 41%. L'Ue, il Giappone e la Corea del Sud, che sono tra i principali partner commerciali degli Usa, sono ora soggetti a un'aliquota di almeno il 15%". "Esigo rispetto: non è un modo civile di negoziare tra due capi di Stato", afferma intanto il Presidente brasiliano, Lula, dopo che Trump ha annunciato l'incremento dei dazi al 50% sulle esportazioni brasiliane. A luglio l'export cinese è salito del 7,2% su base annua; diminuite del 6,1% quelle verso gli Usa rispetto al mese precedente. E nella sua battaglia contro la governance della Banca Centrale americana, Trump annuncia che a breve nominerà un nuovo membro ad interim della Fed per sostituire la dimissionaria Kugler.

Chance per un incontro con Putin a breve

Tra gli altri fronti aperti nelle ultime ore anche quello relativo alle trattative per arrivare a una fine della guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Trump ha dichiarato che ci sono buone chance di un incontro con Putin. Non ha specificato però una data o un luogo. La possibilità è stata discussa ieri in una chiamata tra Trump e Zelensky che ha coinvolto anche il segretario Generale della Nato Mark Rutte e i leader di Gran Bretagna, Germania e Finlandia

dazi
Putin
Trump

