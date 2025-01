Inauguration Day di Donald Trump. Tra 48 ore il Giuramento, tutte le tappe e gli invitati. E Melania torna First Lady

"Io, ..., giuro [o dichiaro] solennemente di adempiere con fedeltà all'ufficio di presidente degli Stati Uniti, e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti". E' il Giuramento che tra 48 ore Donald Trump pronuncerà a Washington, vedremo se anche con la postilla finale religiosa. La cerimonia, che quest'anno coincide con il Martin Luther King Jr. Day, eccezionalmente si svolgerà al chiuso, nella rotonda del Campidoglio, e non sui gradini del Capitol come di norma, a causa dell'ondata di gelo artico che calerà sugli Stati Uniti.

All'inauguration day sono attesi capi di Stato e di governo, sarà presente anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. All'indomani del Giuramento, il primo atto del presidente sarà l'annunciata stretta (deportazione) contro i migranti. In Italia e in Europa intanto si guarda con preoccupazione alla minaccia dei dazi.

LE TAPPE DEL GIURAMENTO

L'insediamento del Presidente degli Stati Uniti è fissata alle 12, ora locale, le 18 italiane. Ma sono previsti eventi prima e dopo la cerimonia.

- Alle 11 ora italiana inizieranno i controlli di sicurezza al National Mall, il viale erboso tra il Campidoglio e la Casa Bianca. Donald e Melania Trump si recheranno alla Casa Bianca per prendere un te con il presidente Joe Biden e la First Lady, Jill. Come da tradizione, poi, il presidente in carica accompagnerà il presidente entrante in Campidoglio. Alle 15,30 (ora italiana) lo spettacolo di musica dal vivo con Carrie Underwood. Alle 18, quindi, Trump presterà giuramento.

-Poco dopo le 18 l'addio ufficiale e l'uscita cerimoniale dell'ex presidente e dell'ex vicepresidente. Quindi la cerimonia della firma del presidente, durante la quale Trump, accompagnato dai suoi assistenti e dai membri del Congresso, si dirigerà nella stanza presidenziale, fuori dall’aula del Senato, e firmerà candidature, memorandum o ordini esecutivi. A seguire il pranzo congressuale.

-Alle 20,30 il presidente e il vicepresidente si recheranno verso la sclalinata orientale del Campidoglio per il saluto alle truppe militari. Intorno alle 21 la parata presidenziale, anche questa si svolgerà al chiuso, nell'arena Capital One di Washington che generalmente ospita le partite della franchigia di basket Nba dei Washington Wizards. Il corteo è composto da reggimenti militari cerimoniali, gruppi di cittadini, bande musicali e carri allegorici. Donald Trump invece torna alla Casa Bianca per la cerimonia della firma nello Studio Ovale. Infine il neo presidente degli Stati Uniti pronuncerà il discorso partecipando a tre diversi balli: il Ballo del Comandante in Capo, il Ballo dell’Inaugurazione della Libertà e lo Starlight Ball.

GLI INVITATI

Come già detto, secondo quanto si è appreso, il Presidente del Consiglio italiano sarà all'Inauguration Day. La stessa Giorgia Meloni aveva detto, nel corso della conferenza stampa di inizio anno, che sarebbe andata se possibile. Sarà l'unica leader europea presente. Parteciperanno inoltre il vicepresidente cinese Han Zheng, il presidente dell'Argentina Javier Milei e i ministri degli Esteri di Giappone e India. E i big della Silicon Valley - da Elon Musk a Mark Zuckberberg, da Sundar Pichai di Google al ceo di TikTok Chew Shou Zi passando per Jeff Besoz. Assenti invece l'ex First Lady Michelle Obama né l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, che non ha mai nascosto il suo disprezzo per il tycoon, definendolo inadatto alla carica e "una macchia per il Paese".