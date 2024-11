Incassi Cinema: “Il Gladiatore 2” conquista il mondo mentre “Parthenope” di Sorrentino supera i 7 milioni

Mentre negli Stati Uniti ci si prepara a “Glicked”, il fenomeno nato spontaneamente sulla falsa riga del “Barbenheimer”, che vede l’uscita in simultanea di “Wicked” e de “Il Gladiatore 2”, il blockbuster diretto ancora una volta da Ridley Scott è già arrivato in molti territori del mondo, compresa l’Italia dove ha aperto al primo posto nel corso del fine settimana del 14-17 novembre 2024. In America invece, ha esordito in testa alla classifica “Uno Rosso”, il film con The Rock che, pensato inizialmente per lo streaming, si è guadagnato una finestra anche sul grande schermo. Tra i titoli italiani ancora protagonisti del botteghino troviamo “Parthenope” di Paolo Sorrentino e “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, quest’ultimo in modo particolare registra una crescita notevole e fortissima rispetto a sette giorni fa.





RIDLEY SCOTT CONQUISTA IL MONDO

Partiamo da “Il Gladiatore 2”, sequel del celebre film del 2000 che vede nel cast Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington. In attesa della release negli Stati Uniti, ha già stabilito un record: con 87 milioni di dollari in 63 territori, è il maggiore incasso d'esordio per un film di Ridley Scott. Si tratta di un ottimo risultato, che il prossimo weekend potrebbe essere affiancato da un lancio da 60-70 milioni di dollari in terra americana. Ma alcuni analisti nel corso delle ultime ore, sulla base delle prevendite, hanno corretto in rialzo la previsione d'esordio parlando anche di 80-90 milioni. Ottimo inizio anche in Italia dove la pellicola si è imposta al primo posto della Top Ten con 3,6 milioni di euro totali. Stiamo parlando del sesto miglior weekend d’esordio nel nostro paese nel 2024. Chiaramente non è facile fare un confronto con la pellicola originale del 2000 dal momento che la situazione di Cinetel era diversa rispetto ad oggi e soprattutto perché all’epoca il fine settimana cinematografico iniziava il venerdì. Ad ogni modo quel film aveva ottenuto 327.326 euro nel primo giorno di programmazione e 1.956.099 euro nel weekend d’esordio, per poi concludere il suo percorso con 11,8 milioni. Non è da escludere che questo sequel possa superare quel risultato e fare meglio. La trama de “Il Gladiatore 2” è ambientata 30 anni dopo il finale del primo capitolo e vede Lucio costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria è stata conquistata da due tirannici imperatori, che ora governano Roma: Caracalla e Geta. Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell'Impero appeso a un filo, il ragazzo deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l'onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo.





CRESCITA CLAMOROSA PER “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”

Sorrentino è ad un passo da superare se stesso. “Parthenope”, nel corso suo quarto weekend nelle sale, ha aggiunto altri 400 mila euro, portando così oltre i 7 milioni totali. A questo punto, durante questa settimana, supererà i 7,3 milioni de “La Grande Bellezza”, diventando così il maggior successo finanziario nel nostro paese per il regista napoletano.

Nel frattempo, a proposito di cinema italiano, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” cresce clamorosamente rispetto al weekend precedente. Da giovedì a domenica la pellicola che vede protagonista Claudia Pandolfi ha incassato 1,4 milioni, piazzandosi al secondo posto e incrementando i numeri del 66% rispetto a sette giorni fa. Al momento il suo incasso complessivo è di oltre 3 milioni di euro. Il film racconta una storia drammatica e commovente incentrata sulla vita di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012.





THE ROCK PRIMO NEGLI USA

Negli Stati Uniti, un pò in sordina, ha aperto al primo posto della classifica “Uno Rosso”, il film natalizio con The Rock che debutta con 34 milioni di dollari, leggermente sopra le aspettative degli analisti. A sfavore della pellicola c’è un budget elevatissimo di 200 milioni di dollari, il che vuol dire che per decretarne il successo dovrà necessariamente incassare più di 400 milioni. Va detto che il gradimento del pubblico lascia intuire un buon passaparola. In tutto il mondo finora il film ha già raggiunto 84 milioni di dollari. Nel nostro paese è a quota 1,8 milioni. La sinossi racconta del rapimento di Babbo Natale, chiamato segretamente UNO ROSSO e di come il capo della sicurezza del Polo Nord sia costretto a fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo, interpretato da Chris Evans, per una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale.





EASTWOOD NON MOLLA

Alla veneranda età di 94 anni, Clint Eastwood torna al cinema con l’ultimo film che lo vede in cabina di regia, “Giurato numero 2”. La storia segue le vicende del giovane padre di famiglia, Justin Kemp che, durante il mandato da giurato in un processo per omicidio di alto livello, si trova alle prese con un grave dilemma morale che potrebbe influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare (o liberare) l’ imputato di omicidio. Una pellicola che ha funzionato particolarmente bene nel nostro paese, piazzandosi al terzo posto della Top Ten con un incasso complessivo di oltre 1 milione di euro.