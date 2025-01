Incassi, Diamanti di Ferzan Ozpetek trionfa nella giornata dell’epifania. Mufasa oltre i 19 milioni

È stata una buonissima Epifania per le sale cinematografiche italiane. Anche se si registra un lieve calo rispetto alla befana 2024, rispetto al 2023 il dato è positivo e in crescita. I 4,3 milioni che sono entrati nelle casse dei cinema nella giornata di ieri sono ancora lontani dai livelli che si ottenevano prima del 2020, ma sono comunque un dato incoraggiante. Ad ogni modo gli esercenti cinematografici posso festeggiare dal momento che durante tutto il periodo delle festività natalizie si sono toccati i 68,7 milioni per 9,1 milioni di presenze.

Un risultato raggiunto grazie all’offerta cinematografica variegata che ha regalato anche dei titoli in grado di raggiungere vette piuttosto alte. Uno su tutti “Diamanti”.





OZPETEK DA RECORD

Il film di Ferzan Ozpetek, nella giornata di ieri, ha scalzato tutti e ha raggiunto la vetta del box office, portandosi a casa altri 752 mila euro. Al momento l’incasso complessivo della pellicola è di 10,4 milioni di euro. Stiamo parlando del secondo più grande successo finanziario per il regista che, tra oggi e domani, potrebbe anche diventare il primo. Il risultato da battere è quello ottenuto da “La finestra di fronte” che, nel 2003, incassava 10,8 milioni di euro. Un dato che “Diamanti” non avrà problemi a superare. La trama del film vede un regista convocare quelle che sono le sue interpreti preferite, ovvero le attrici con cui ha lavorato maggiormente durante la sua carriera. Il cineasta ha intenzione di realizzare un film sulle donne, non rivelando altri particolari sul suo progetto. Una volta radunate le artiste, inizia a osservarle, a studiarle e a farsi ispirare da loro, finendo con la mente in un'altra epoca.





I FILM FAMILY DOMINANO LE FESTE

I film per tutta la famiglia sono stati la proposta più apprezzata delle feste. A primeggiare è stato “Mufasa”, il prequel de “Il Re Leone”, che è arrivato a superare i 19 milioni di euro. La pellicola diretta da Barry Jenkins ha saputo convincere il pubblico italiano e non solo, raggiungendo quasi il mezzo miliardo in tutto il mondo. Arrivato invece il primo giorno dell’anno, il terzo capitolo di “Sonic” ha saputo ritagliarsi una fetta di mercato, incassando 5,5 milioni di euro. In questa nuova avventura Sonic, Knuckles e Tails, si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovrà cercare un'alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Tra i film in grado di portare in sala tutta la famiglia c’è anche “Oceania 2” che, nonostante sia arrivato al cinema a fine novembre, ha tenuto bene arrivando a un totale per il momento di 20,5 milioni. Il cartoon della Disney in tutto il mondo è a un passo dalla soglia del miliardo di dollari.









Ecco la top ten dei film più visti in Italia nella giornata del 6 gennaio 2025:





1. Diamanti – 752.378 euro, tot. 10.461.837

2. Sonic 3 – 708.683 euro, tot. 5.554.917

3. Mufasa: Il re leone – 699.361 euro, tot. 19.192.427

4. Nosferatu – 342.808 euro, tot. 2.621.818

5. Io e te dobbiamo parlare – 332.585 euro, tot. 8.642.454

6. Maria – 303.021 euro, tot. 1.683.272

7. Oceania 2 – 206.285 euro, tot. 20.579.359

8. Conclave – 201.945 euro, tot. 4.260.341

9. Pino Daniele – Nero a metà – 178.561 euro, tot. 510.650

10. Dove osano le cicogne – 140.143 euro, tot. 946.586