Incendi a Los Angeles: sale 16 il bilancio delle vittime. Domato solo l'11% dei roghi

È il quinto giorno che la California brucia. I roghi che hanno colpito la contea di Los Angeles stanno ingoiando le colline di Hollywood. I roghi sono le teste di un serpente che divorano le alture dove sorgono le ville dei divi dell’industria cinematografica che hanno fatto sognare miliardi di persone e che oggi vivono un incubo.

L'ESTENSIONE

100 chilometri quadrati coinvolti. Solo l’11per cento degli incendi è stato domato, il pensiero è al restante 89. Intanto la conta delle vittime si aggiorna: 16 accertate, 13 dispersi e in 153mila hanno ricevuto l'ordine di evacuazione obbligatoria. 10 mila gli edifici distrutti. Il fronte più preoccupante è il rogo di Palisades -quartiere di lusso di Pacific Palisades-, a nord ovest della città degli angeli. Mentre il fuoco non dà tregua ai pompieri americani, la polizia cerca di arginare l’odioso fenomeno dello sciacallaggio.

LO SCIACALLAGGIO

Denunciati e arrestati molti delinquenti che nelle notti scorse hanno approfittato delle aree evacuate. Hanno suscitato molte polemiche l’arruolamento di vigili del fuoco privati da parte deli abitanti più abbienti per proteggere le proprie abitazioni da fuoco e sciacalli. Resta in vigore il coprifuoco in tutte le zone di evacuazione obbligatoria, inteso a proteggere la proprietà e prevenire furti con scasso o saccheggi, spiegano le autorità. I trasgressori del coprifuoco saranno soggetti all'arresto e la condanna potrebbe comportare una multa fino a 1000 dollari o il carcere.

IL METEO

E non mollano le forti raffiche di vento, che continuano a minacciare i progressi fatti finora dai soccorritori, e spostano le fiamme verso l'entroterra. Il fumo denso avvolge i dintorni, l’odore è acre e irrita le narici. L’incendio si sta spostando nell'entroterra verso Brentwood e altre comunità vicine al Getty Center e all'UCLA" ha spigato la Cnn. I roghi di Eaton ad Altadena e altri incendi nella contea continuano a ardere e minacciare la popolazione.

THE DONALD

Nel frattempo, Donald Trump interviene sul disastro puntando il dito contro "i politici incompetenti", senza mai menzionare il meteo impazzito che ha colpito la California. "Gli incendi continuano a infuriare a Los Angeles e i politici incompetenti non hanno idea di come spegnerli. Migliaia di magnifiche case sono andate perse e molte altre lo saranno presto. La morte è ovunque. È una delle peggiori catastrofi nella storia del nostro Paese. Non riescono a spegnere gli incendi. Cos'hanno che non va?", scrive il presidente eletto.

IL PAPA

Anche Papa Francesco ha dedicato un pensiero agli angeli californiani. “Sono vicino agli abitanti della contea di Los Angeles in California dove nei giorni scorsi sono divampati incendi devastanti''. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus davanti ai fedeli riuniti in piazza San Pietro.