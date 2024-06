Incendio a San Francisco: evacuate migliaia di persone

Dove è avvenuto l’incendio?

Sono le colline erbose, sulle quali risiede uno dei principali centri del Paese per la scienza e per la tecnologia delle armi nucleari, il Lawrence Livermore National Laboratory, ad aver preso fuoco nel pomeriggio di sabato primo giugno. Le cause sono ancora da appurarsi.

Il Lawrence Livermore National Laboratory

Sorge ora, su quella che era la precedente Stazione di Addestramento Navale, il centro Lawrence Livermore National Laboratory. Stazione di ricerca che attualmente sta sviluppando il progetto SSTAR, acronimo di “Small Sealed Transportable Autonomous Reactor", che prevede la creazione di un piccolo reattore nucleare, destinato ai paesi meno sviluppati, capace di produrre energia per 30 anni senza il bisogno di un’impegnativa manutenzione.

Una veloce propagazione delle fiamme

La zona che ha subito il grande incendio, alimentato dalle grandi raffiche di vento, si trova a circa 97 chilometri ad est di San Francisco e ha bruciato circa 32 chilometri quadrati del suolo circostante. Nella zona era presente anche una casa, che andata in fiamme, ha visto costretti i residenti a scappare verso Tracy, la città adiacente.

Le parole di Paul Rhien, portavoce del Lawrence Livermore

È stato spiegato dal portavoce del Lawrence Livermore National Laboratory Paul Rhien, durante un comunicato alla Associated Press di domenica, che il centro di ricerca al momento non è minacciato dalle fiamme dell’incendio. “Come misura preventiva, abbiamo attivato il nostro centro operativo di emergenza per monitorare la situazione durante il fine settimana” ha detto Rhien.

Il piano di evacuazione

Sono migliaia le persone nella zona, molte delle quali abitanti in alcune frazioni della città di Tracy, che hanno ricevuto l’ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Le fiamme avevano costretto le unità a chiudere momentaneamente le principali autostrade, tra cui quella che collega l’area della baia di San Francisco alla contea di San Joaquin, nel centro della California, già riaperte però nel pomeriggio di domenica.

Le dichiarazioni del capo dell’operazione

Josh Silveira, a capo dell’operazione per spegnere il fuoco, soprannominato Corral Fire, ha dichiarato che non era prevista una propagazione così veloce del fuoco poiché erano previsti venti più moderati e temperature più miti. Nelle immagini divulgate si vedono grandi colonne di fumo che si alzano nel cielo dell’area. Attualmente i feriti sono due vigili del fuoco che hanno subito ustioni lievi.