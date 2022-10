Incidente a Roma, ragazzo di 19 anni travolto e ucciso da un'auto fuori controllo mentre era sul marciapiede

UNA VITA SPEZZATA

Francesco avrebbe compiuto diciannove anni a novembre. A luglio aveva superato l’esame di maturità, ora aveva iniziato da poco il suo percorso universitario. Aveva la vita davanti: sogni, progetti, gioventù, entusiasmo. Tutto spazzato via, in una frazione di secondo. Ieri sera, a Roma, stava passeggiando insieme a un amico sul marciapiede del controviale di via Cristoforo Colombo, una delle grandi arterie stradali della capitale. Erano all’altezza dell’incrocio con via Giustiniano Imperatore. Un’auto fuori controllo è uscita di strada, mentre procedeva a forte velocità. La Suzuki Swift, guidata da una giovane donna, prima ha sradicato un palo della segnaletica, poi ha travolto il ragazzo appena prima di schiantarsi contro un muro. L’amico di Francesco, che era al suo fianco, è miracolosamente rimasto illeso, soltanto sfiorato dalla macchina. Sull’asfalto nessun segno di frenata. L’investitrice, che ha 24 anni, è stata sottoposta all’alcool test per stabilire se fosse ubriaca. Comunque dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale. Sul posto per i rilevi gli agenti del XI gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale.