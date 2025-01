Incidenti di montagna sull'Etna, perdono la vita due escursionisti mentre una ragazzina è in codice rosso

È stata una giornata tragica sull'Etna. Nelle scorse ore si sono verificati ben due incidenti mortali. Hanno coinvolto escursionisti. Un terzo grave incidente, invece, ha visto coinvolta una ragazzina. I fatti sono accaduti nella zona della Valle del Bove. Si tratta di una delle aree più impervie del vulcano. È nota per la sua bellezza, ma nasconde diversi pericoli. Gli incidenti sono avvenuti in una giornata particolarmente affollata di turisti e escursionisti, che grazie al bel tempo hanno deciso di trascorrere la giornata sul vulcano.





Il primo incidente

Il primo incidente sull'Etna è avvenuto nella zona detta della Schiena dell'Asino. Qui un ragazzo di diciassette anni che stava percorrendo un sentiero, quando all’improvviso è precipitato in un crepaccio. Le urla di aiuto hanno attirato diverse persone sul luogo. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che con un elicottero Drago VF165 hanno recuperato il giovane e lo hanno trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il ragazzo è deceduto alcune ore dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione.





Il secondo incidente

Il tempo di lasciare il primo ferito che l’Elicottero è dovuto tornare sull’Etna per il secondo incidente. Questa volta l’intervento, a pochi chilometri di distanza per soccorrere un sessantenne che è scivolato durante un escursione con un gruppo di persone tra il Rifugio Citelli e l'Osservatorio Pizzi Deneri. Il 60enne ha battuto la testa su un tratto ghiacciato riportando gravi ferite. Anche in questo secondo caso il soccorso è stato tempestivo. Purtroppo i soccorritori non sono riusciti a portare l’uomo in ospedale. È deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.





Il terzo incidente

L’ultimo incidente che si è verificato sul vulcano siciliano ha coinvolto una ragazzina di 16 anni di Messina. La giovane stava scendendo sulla neve con lo slittino e si trovava vicino al Rifugio Sapienza. Perdendo il controllo è caduta battendo la testa. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, anche lei è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania con l’elicottero. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi.