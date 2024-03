Indagati due medici per la morte di Andrea Purgatori, entro martedì l'autopsia sul corpo per scoprire le cause del decesso Photo Credit: agenziafotogramma.it

La famiglia di Andrea Purgatori chiede che sia fatta chiarezza sulle cause delle sua morte ed in particolare si cercherà di capire se la diagnosi e la terapia approntata siano state corrette ed appropriate. Entro martedì verrà effettuata l'autopsia, anche con l'ausilio della tac. Oggi la Procura ha proceduto all'affidamento dell'esame autoptico che, se sarà necessario, sarà seguito da una seconda consulenza tecnica: non si esclude infatti la necessità di ulteriori approfondimenti per verificare la correttezza della diagnosi sulla base degli accertamenti effettuati in particolare nella clinica Pio XI.





DUE MEDICI INDAGATI

L’inchiesta dei magistrati romani vede iscritto per omicidio colposo, oltre al professor Gianfranco Gualdi della clinica privata Pio XI anche il suo braccio destro Claudio Di Biasi. Entrambi sono assistiti dall'avvocato Fabio Lattanzi che oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Rispettiamo il dolore della famiglia e ci sottraiamo dal processo mediatico. Speriamo che il clamore si attenui e siamo sicuri che gli accertamenti tecnici dimostreranno la correttezza dell'operato del professor Gianfranco Gualdi e del dott Claudio di Biasi". Al giornalista, morto il 19 luglio, era stato diagnosticato solo qualche mese prima un tumore al polmone con metastasi al cervello, da qui la scelta di sottoporlo ad una radioterapia ad alto dosaggio all'encefalo. Una diagnosi e una terapia, è il sospetto dei familiari, non corrette alla luce di successivi accertamenti che avrebbero mostrato l'assenza di metastasi al cervello e rilevato, invece, forme ischemiche. In questo quadro prenderebbe forma anche l'ipotesi che a causare la morte di Purgatori, debilitato anche dalla radioterapia, possa essere stata un'infezione.