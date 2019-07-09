Inghilterra, labour, secondo referendum per la brexit

Inghilterra, labour, secondo referendum per la brexit

Inghilterra, labour, secondo referendum per la brexit

Redazione Web

09 luglio 2019, ore 22:49

Il leader del partito d'opposizione Corbyn , dopo aver sostenuto l'esito del referendum del 2016, cambia posizione

Clamorosa svolta in Inghilterra. Jeremy Corbyn ha annunciato che il suo Labour Party chiederà un secondo referendum su qualsiasi accordo sulla Brexit che verrà proposto dal partito conservatore, e anche su un possibile No Deal, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Ue senza accordo, una grande incognita per l'economia britannica. E non finisce qui perché in caso di secondo referendum sulla Brexit, il Labour farà campagna per restare in Ue, cambiando totalmente la sua posizione degli ultimi tempi, ossia rispettare la volontà della consultazione popolare del 2016. Ma Jeremy Corbyn, che sinora ha sempre voluto cercare di mediare tra le due anime (europeista ed euroscettica) del Labour, ora scrive agli iscritti del partito che qualora ci fossero nuove elezioni generali con il Labour vincente, allora la linea del suo partito sarebbe quella di rispettare il risultato del referendum 2016, con "un buon accordo" sulla Brexit, e cioè quello che Corbyn, propone da molti mesi, con uscita dall'Ue ma con la permanenza nell'unione doganale dell’Unione, e in una specie di mercato unico.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

    Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

  • "Oltre al malore per cause naturali o indotte da alcol o droghe c'è anche una terza possibilità: che Simona sia scivolata vicino la piscina, abbia sbattuto la testa e abbia perso i sensi. Dall'autopsia sarebbe emerso un piccolo segno sotto la nuca. I

    New Hit di RTL 102.5: ecco tutti i successi italiani e internazionali in onda da questa settimana

  • Torna l'anticiclone africano sull'Italia, da oggi dieci giorni di caldo rovente, con picchi di 40°

    Torna l'anticiclone africano sull'Italia, da oggi dieci giorni di caldo rovente, con picchi di 40°

  • Buon compleanno Charlize!! Oggi l'attrice, premio Oscar, compie 50 anni (e non sentirli)

    Buon compleanno Charlize!! Oggi l'attrice, premio Oscar, compie 50 anni (e non sentirli)

  • Suicida in carcere Stefano Argentino, accusato dell'omicidio di Sara Campanella

    Suicida in carcere Stefano Argentino, accusato dell'omicidio di Sara Campanella

  • La vicenda Almastri a settembre in parlamento, il presidente Meloni non avrebbe commesso reati

    La vicenda Almastri a settembre in parlamento, il presidente Meloni non avrebbe commesso reati

  • Washington e Mosca dialogano sull’Ucraina, Putin avrebbe proposto a Witkoff una tregua aerea

    Washington e Mosca dialogano sull’Ucraina, Putin avrebbe proposto a Witkoff una tregua aerea

  • Aggressione omofoba a Catania, i provvedimenti della procura contro due ragazzi, un terzo è minorenne

    Aggressione omofoba a Catania, i provvedimenti della procura contro due ragazzi, un terzo è minorenne

  • Ponte sullo Stretto sempre più vicino: il ministro Matteo Salvini annuncia l'ok del Cipess al progetto

    Ponte sullo Stretto sempre più vicino: il ministro Matteo Salvini annuncia l'ok del Cipess al progetto

  • Jonas Kaufmann, una celebrazione dell'opera all'Arena di Verona. Il pubblico lo acclama e chiede 8 bis

    Jonas Kaufmann, una celebrazione dell'opera all'Arena di Verona. Il pubblico lo acclama e chiede 8 bis

Washington e Mosca dialogano sull’Ucraina, Putin avrebbe proposto a Witkoff una tregua aerea

Washington e Mosca dialogano sull’Ucraina, Putin avrebbe proposto a Witkoff una tregua aerea

Il consigliere presidenziale russo Ushakov ha definito l’incontro utile e costruttivo

Nuovo ultimatum di Trump a Putin per il cessate il fuoco in Ucraina

Nuovo ultimatum di Trump a Putin per il cessate il fuoco in Ucraina

Durante l’incontro con il premier britannico Starmer, promette aiuti umanitari per Gaza, accusa l’Iran e annuncia una nuova scadenza per la pace in Ucraina

Piccoli schiavi invisibili: Save the Children denuncia la condizione di 12 milioni di minori nel mondo

Piccoli schiavi invisibili: Save the Children denuncia la condizione di 12 milioni di minori nel mondo

Sfruttati, costretti a matrimoni precoci o a lavorare prima della maggiore età, così il mondo ruba l'infanzia a 12 milioni di ragazzi e ragazze