Inghilterra, trovati 39 corpi in un container, un arresto

La polizia britannica ha scoperto oggi 39 cadaveri, 38 di adulti e uno di un adolescente

Sono stati trovati 39 corpi senza vita stipati in un container in una zona industriale nell'Essex, nel sudest dell'Inghilterra. Tra le vittime anche un adolescente. Lo scrive la Press Association, aggiungendo che un 25enne nordirlandese è stato arrestato con il sospetto di omicidio. Proveniva dalla Bulgaria il camion container a bordo del quale la polizia britannica ha scoperto oggi 39 cadaveri, 38 di adulti e uno di un adolescente. Lo precisano i media del Regno, lasciando intendere che la tragedia possa essere legata all'immigrazione clandestina. Confermato l'arresto dell'autista, un cittadino britannico originario dell'Irlanda del Nord.

Argomenti

39 container corpi inghilterra

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti