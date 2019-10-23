Inghilterra, trovati 39 corpi in un container, un arresto

23 ottobre 2019, ore 11:18
La polizia britannica ha scoperto oggi 39 cadaveri, 38 di adulti e uno di un adolescente
Sono stati trovati 39 corpi senza vita stipati in un container in una zona industriale nell'Essex, nel sudest dell'Inghilterra. Tra le vittime anche un adolescente. Lo scrive la Press Association, aggiungendo che un 25enne nordirlandese è stato arrestato con il sospetto di omicidio. Proveniva dalla Bulgaria il camion container a bordo del quale la polizia britannica ha scoperto oggi 39 cadaveri, 38 di adulti e uno di un adolescente. Lo precisano i media del Regno, lasciando intendere che la tragedia possa essere legata all'immigrazione clandestina. Confermato l'arresto dell'autista, un cittadino britannico originario dell'Irlanda del Nord.
