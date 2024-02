Insegnante aggredita in una scuola a Varese, la docente è rimasta ferita alla schiena, non è grave, arrestato lo studente Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Uno studente minorenne è stato arrestato questa mattina dopo aver ferito, accoltellandola, una insegnante. Il fatto di sangue è accaduto all’Istituto professionale Einap attorno alle ore 8. Al momento dell'aggressione gli altri studenti erano già in classe e a quanto accaduto avrebbero assistito due colleghe della vittima. Subito intervenuti gli agenti di polizia hanno bloccato il giovane che per compiere il delitto ha usato un coltello a serramanico. Gli studenti erano rientrati in classe proprio questa mattina dopo uno stage di circa due mesi. Il minorenne ora è accusato di lesioni. La docente, di 57 anni è stata ricoverata all'ospedale di Varese in codice giallo e non in pericolo di vita. Secondo quanto accertato, il 17enne ha problemi comportamentali e segue dei corsi personalizzati. Lo scorso maggio un episodio del simile è avvenuto ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Uno studente sedicenne del liceo scientifico Alessandrini ha accoltellato una professoressa di 51 anni davanti ai compagni causandole ferite all'altezza di una scapola, alla testa e a un polso.





Il commento della scuola

"La scuola è consapevole della gravità dell'accadimento e si è già attivata per dare ai ragazzi e ai docenti un supporto psicologico al fine di affrontare al meglio la situazione per quanto possibile". Lo specifica la direzione dell'istituto Enaip dove stamani uno studente è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate per aver ferito con un coltello un'insegnate. "E opportuno sottolineare, sottolinea l'istituto, precisando che il 17enne è un soggetto a diagnosi funzionale, che il ragazzo è sempre stato seguito con competenza e professionalità dalla scuola e accompagnato per un miglioramento delle sue competenze psico-attitudinali".





Il ministero

''Esprimo la mia personale solidarietà e vicinanza alla docente di Varese accoltellata da uno studente questa mattina. Dopo questa ennesima, gravissima, aggressione nei confronti di un insegnante ribadisco l'impegno mio e del governo: i docenti e tutto il personale scolastico non saranno lasciati soli, tuteleremo la loro dignità professionale e la loro incolumità. Lo Stato, oltre a garantire la tutela legale, dovrà costituirsi parte civile per il danno di immagine arrecato con questa aggressione, perché chi aggredisce un suo docente ha aggredito lo Stato stesso e ne deve rispondere". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara commentando quanto accaduto oggi a Varese.