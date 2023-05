International Flight Training School, i piloti del futuro si formano in Sardegna

Parola chiave cooperazione internazionale. Sono già dodici i Paesi che hanno aderito al progetto, tra cui Canada, Arabia Saudita e Giappone. E la richiesta è stata così alta che al momento non è stato possibile accogliere ulteriori partecipazioni. Grazie a questo campus per i piloti sarà possibile accedere ad un training basato su strumenti e protocolli comuni. Un percorso importante verso un’operatività internazionale sempre più congiunta, in cui l’Italia riveste un ruolo centrale. “ Siamo leader nel mondo nell’addestramento ” ha spiegato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale Luca Goretti . “ Essere noi coloro che formano i piloti di altri Stati è un motivo di vanto e di orgoglio ".

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Saranno in ottanta a formarsi ogni anno. A disposizione centotrentamila metri quadrati, quaranta istruttori, ventidue velivoli di quarta e quinta generazione. Ma anche le innovazioni digitali più all’avanguardia. Come l’uso di simulatori basati sull’intelligenza artificiale, sempre più realistici, che permettono ai piloti di confrontarsi con diversi scenari di volo, imparando le manovre, come rifornirsi in volo o tecniche di combattimento in maniera sicura, azzerando i rischi, i costi e l’impatto ambientale. O l’utilizzo di speciali smart glasses, che permettono di intervenire da remoto per effettuare assistenza tecnica a distanza su un velivolo. La qualità tecnica di Leonardo. Con un sistema di addestramento che, attualmente, è più evoluto di quello presente negli altri Paesi occidentali, come ha ricordato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. Secondo cui, quello di Decimomannu, è destinato a diventare un polo d’eccellenza internazionale.