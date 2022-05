INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA: SINNER VINCE IL DERBY CON FOGNINI. ESORDIO PERFETTO PER NADAL

La quarta giornata degli Internazionali BNL d’Italia è terminata, uno splendido mercoledì a Roma, caratterizzato dal sole, dalle alte temperature, e dall’affluenza di tantissime persone che hanno popolato le strade del Foro Italico. Tanti i verdetti sul campo, i quali hanno regalato anche qualche sorpresa.





STREPITOSO NADAL ALL'ESORDIO

Non c’è stata storia sul campo centrale, nel primo pomeriggio Rafael Nadal ha battuto con facilità lo statunitense John Isner. Dopo un primo set abbastanza combattuto vinto dallo spagnolo 6-3, il secondo set è stato a senso unico ed è terminato 6 a 1 per Nadal che si è assicurato un posto agli ottavi di finale. Passano il turno anche Zverev, Deminaur e Tsitsipas, mentre La sorpresa di oggi è stata la vittoria del russo Khachanov sul tennista spagnolo Carreno Busta per due set a uno. Gli italiani Lorenzo Sonego e Luca Nardi invece, sono stati eliminati agli ottavi di finale del doppio maschile contro la coppia dei tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies.





SINNER VINCE IL DERBY ITALIANO

Alle 19 di questa sera sul campo centrale del Foro Italico è andato in scena il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Fabio Fognini che si è concluso con la vittoria in tre set (6-2/3-6/6-3) per l'altoatesino. La giovinezza del classe 2001 ha vinto sull'esperienza di Fognini che nonostante qualche problema fisico accusato durante il primo set, è riuscito a dare spettacolo nel secondo. Si vede qualche lampo dei suoi e nel 4° game ha 3 palle break e con un bellissimo dritto chiude per il 3-1. La reazione di Sinner è immediata, riaggancia il rivale per il 3-2 scatenando la furia di Fognini che disintegra la racchetta sbattendola più volte sul campo e costringendo l'arbitro ad assegnargli un warning. Nonostante il grande nervosismo, Fognini rimane concentrato e vince il secondo set. Anche il terzo set è stato molto combattuto, ma Sinner ha commesso meno errori ed è riuscito a centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Alla fine i due amici si sono abbracciati e complimentati a vicenda, con il vincitore che ha parlato così del suo avversario: "Fabio è un amico, abbiamo giocato un ottimo livello di tennis e spero che lui possa ancora giocare a lungo perché sa davvero dare spettacolo".