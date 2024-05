Internazionali BNL d'Italia: Tabilo e Zverev in semifinale. Nel torneo femminile in semifinale le prime tre del mondo

Conclusi i primi due quarti di finale del tabellone maschile, complici gli infortuni, i ritiri e le uscite a sorpresa, il torneo vede in Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev i due favoriti. Il tedesco ha battuto in serata Taylor Frtiz conquistando un posto in semifinale mentre il greco se la vedrà con il cileno Nicholas Jarry domani. Anche la sorpresa del torneo Alejandro Tabilo è già certo di un posto in semifinale (contro Zverev). Il numero 32 del ranking mondiale, dopo aver eliminato Novak Djokovic al terzo turno e il russo Karen Khachanov, ha superato il cinese Zhizhen Zhang (56 Atp). Il 26enne sudamericano giocherà la sua prima semifinale in un torneo superiore alla categoria 250. Domani in programma anche Hurkacz-Paul. Nel torneo femminile invece, le semifinali sono: Sabalenka-Collins, Swiatek-Gauff. Le prime tre al mondo quindi, in semifinale sulla terra rossa del Foro Italico. Non accadeva dal 2013, quando al Roland Garros si qualificarono Serena Williams, Maria Sharapova e Viktoryja Azarenka oltre alla nostra Sara Errani. Segno che il torneo italiano è cresciuto molto di livello.