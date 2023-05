Internazionali BNL d’Italia. Vincono Sonego e Cecchinato, out Zeppieri Passaro e Nardi, domani Jannik Sinner

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Una giornata dolce amara per gli italiani al Foro Italico ma cominciamo dalla grande vittoria di Lorenzo Sonego , l’azzurro ha festeggiato 28 anni sul campo Centrale spegnando una candelina dopo aver battuto facilmente il francese Chardy due set a zero. Ora Affronterà una delle teste di serie più abbordabili del tabellone, il giapponese Nishioka. Sul Pietrangeli invece Marco Cecchinato vince 2 set a zero contro lo statunitense McDonald e approda quindi al secondo turno, purtroppo poco prima sempre sul Pietrangeli sconfitto Giulio Zeppieri dal tedesco Altmaier . Nel pomeriggio sconfitti nei rispettivi incontri anche Passaro e Nardi.

DOMANI ESORDIO PER JANNIK SINNER

Il nostro tennista più atteso, Jannik Sinner, domani esordirà contro l’australiano Kokkinakis, queste le sue parole durante la conferenza stampa di oggi: “La mia parte più importante qui inizia domani, il mio obiettivo è sempre andare in campo e provare a vincere più partite possibile. Sento una pressione positiva, con molta gente che mi vuole bene e mi spinge nei momenti di difficoltà in campo. Il pubblico può essere anche una carta che da giocare, l’ho visto a Torino dove spero di tornare quest’anno e in Coppa Davis. Noi dobbiamo essere intelligenti a sfruttarlo a nostro favore ma ormai ho giocato negli stadi più importanti del mondo e posso dire che giocare a Roma dà una sensazione unica”. Nei giorni scorsi l’azzurro ha svolto una sessione di allenamento con il numero 1 del mondo Novak Djokovic, che gli ha dato diversi spunti di riflessione: “Un allenamento è sempre diverso dalla partita, normalmente io gioco meglio in partita e Nole ha un’esperienza unica. Anche quando ha fatto fatica nei tornei precedenti, a Roma si è sempre ritrovato“. Sulla condizione fisica del serbo, reduce da un infortunio al gomito che lo ha costretto al forfait a Madrid, Sinner non ha dubbi e lo pone tra i primi favoriti: “Novak l’ho visto bene, si muove bene in campo, ha tanta personalità ed esperienza, se passa i primi turni sarà di nuovo il primo favorito del torneo. Anche Carlos Alcaraz viene qui con tanta esperienza e positività, vediamo. Io comunque mi sento tra i favoriti, sento che in ogni torneo posso fare qualcosa di positivo“.