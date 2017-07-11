Internet, l'Italia al penultimo posto in Europa

Internet, l'Italia al penultimo posto in Europa

Internet, l'Italia al penultimo posto in Europa

Redazione Web

11 luglio 2017, ore 12:11 , agg. alle 12:42

Sono dati contenuti nel rapporto annuale di Agcom

L'Italia è ancora al penultimo posto della classifica europea di utilizzo di Internet, nonostante la percentuale della popolazione che usa il Web sia arrivata al 60%. Sono dati contenuti nel rapporto annuale di Agcom. Gli italiani usano Internet più per musica e giochi digitali e meno per acquisti o servizi bancari.
Anche se la spesa delle famiglie per il settore delle comunicazioni aumenta, l'Italia e' ancora al penultimo posto della classifica europea per l’ utilizzo di Internet che viene usato soprattutto per i contenuti digitali e per i social network. Siamo invece al di sotto della media europea per gli acquisti e i servizi bancari. Nella relazione annuale dell’ autorità per le comunicazioni Angelo Cardani, si legge che il 60% degli italiani usa il web, il 3% in più nel 2016 rispetto all’anno precedente. In generale il settore delle comunicazioni è quello per cui le famiglie italiane spendono di più dopo la casa. La quota prevalente e' destinata al telefono e all'accesso a Internet su reti fisse e mobili. Il presidente dell’Agcom ha bacchettato poi i colossi del web giudicati troppo lenti nel rimuovere e bloccare le cosiddette fake news, le notizie false e virali.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola. Fermate tre persone

    Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola. Fermate tre persone

  • Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

    Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

  • Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

    Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

  • In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

    In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

  • Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

    Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

    X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

  • Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

    Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

Svolta sul caso della morte del fondatore del marchio spagnolo Mango. Sospettato di omicidio il figlio dell'imprenditore

Svolta sul caso della morte del fondatore del marchio spagnolo Mango. Sospettato di omicidio il figlio dell'imprenditore

L'indagine era stata archiviata come incidente a seguito dei primi rilevamenti. Poi la svolta sulla base di alcune dichiarazioni della compagna di Andic: rapporti tesi con il figlio

Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

La giornalista ha scoperto foto, manipolate, che la ritraevano nuda. E non sarebbe la sola figura nota finita sulla piattaforma per adulti. Indaga la Polizia postale

Torino: uomo ucciso con numerose coltellate nella notte a Collegno, l'omicida che era incappucciato è in fuga

Torino: uomo ucciso con numerose coltellate nella notte a Collegno, l'omicida che era incappucciato è in fuga

La vittima è Marco Veronese, 39 anni. separato, titolare di una impresa di videosorveglianza, l'aggressione nei pressi dell'abitazione dei genitori in piena notte