Internet, l'Italia al penultimo posto in Europa

Sono dati contenuti nel rapporto annuale di Agcom

L'Italia è ancora al penultimo posto della classifica europea di utilizzo di Internet, nonostante la percentuale della popolazione che usa il Web sia arrivata al 60%. Sono dati contenuti nel rapporto annuale di Agcom. Gli italiani usano Internet più per musica e giochi digitali e meno per acquisti o servizi bancari.

Anche se la spesa delle famiglie per il settore delle comunicazioni aumenta, l'Italia e' ancora al penultimo posto della classifica europea per l’ utilizzo di Internet che viene usato soprattutto per i contenuti digitali e per i social network. Siamo invece al di sotto della media europea per gli acquisti e i servizi bancari. Nella relazione annuale dell’ autorità per le comunicazioni Angelo Cardani, si legge che il 60% degli italiani usa il web, il 3% in più nel 2016 rispetto all’anno precedente. In generale il settore delle comunicazioni è quello per cui le famiglie italiane spendono di più dopo la casa. La quota prevalente e' destinata al telefono e all'accesso a Internet su reti fisse e mobili. Il presidente dell’Agcom ha bacchettato poi i colossi del web giudicati troppo lenti nel rimuovere e bloccare le cosiddette fake news, le notizie false e virali.

