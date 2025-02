Irama a RTL 102.5: “Nel 2026 ci sarà il mio primo live a San Siro, non vedo l’ora di fare musica live”

Irama, uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicali italiano, capace di spaziare tra generi e mondi diversi, ha presentato ieri sera “Lentamente”, il brano con cui gareggia al Festival di Sanremo 2025. Ospite sul Truck di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, Irama ha raccontato: «Sto molto bene, alla grande. C’è una battaglia in mezzo a Sanremo poco fa, hanno fatto una ricostruzione storica legata al singolo di "Lentamente" e al videoclip, in cui ci sono le armature e i soldati e racconta questa guerra che viene bloccata da un amore che si sta distruggendo lentamente. Nel videoclip ci sono io travestito da soldato, hanno dovuto insegnarmi come combattere, c’erano anche gli stuntman, ma a me piacciono queste cose e mi sono lanciato a combattere comunque, solo con l’armatura. Ho tenuto l’armatura quasi tutto il giorno e peserà 40 kg. Gli stuntman mi hanno insegnato il modo per togliere la spada all’altro in un combattimento. Abbiamo appena fatto un’esibizione con questi soldati e armature in piazza San Siro e c’è un motivo speciale: il mio primo live a San Siro l’11 giugno 2026. Ci sono anche altri live prima, come l’arena di Verona che si sta riempiendo. Poche chiacchiere, non vedo l’ora di fare musica dal vivo, sono emozionato, felice e grato per il calore per il bene che mi vogliono. A San Siro ci sarà tutto uno show dedicato e non vedo l’ora veramente di metterlo in piedi perché l’h appena annunciato e sarò attento a ogni minimo dettaglio, ogni filo d’erba che ci sarà su quel prato. Deve essere uno show e non vedo l’ora di iniziare a organizzare tutto quanto con il mio team. Ci tengo tanto, per me i concerti sono tutto». in attesa di vederlo a San Siro, Irama si prepara per due concerti all’Unipol Forum di Assago il 21 e 23 maggio, a Roma il 22 luglio al Rock in Roma all’ippodromo delle Capannelle e all’ Arena di Verona il 2 ottobre





Serata cover

Nella serata delle cover di venerdì 14 febbraio Irama duetterà con Arisa in “Say Something”, il singolo del duo statunitense A Great Big World in collaborazione con Christina Aguilera che ha portato a loro un Grammy Award per la performance nella cerimonia del 2015.