Israele assedia l'ospedale Al Shifa di Gaza. Hamas: "crimine contro l'umanità", Tel Aviv: "lì ci sono terroristi"

CARRI ARMATI ALL'OSPEDALE

Da ore l’ospedale Al Shifa, a Gaza, è sotto assedio. Nella notte è scattata una operazione militare israeliana. Tel Aviv sostiene che nei pressi della struttura si nascondano terroristi di Hamas, che invece nega e parla di un crimine contro l’umanità. Carri armati dell’esercito ebraico sono entrati nel campus dell’ospedale, sono stati sentiti spari ed esplosioni. Almeno 100 soldati partecipano al blitz.

APPELLO DI HAMAS

Un medico della struttura ha raccontato che Israele ha annunciato l’operazione con soli trenta minuti di anticipo, i dirigenti dell’ospedale hanno comunque rifiutato la proposta di evacuazione sostenendo che mandare i pazienti per strada sarebbe equivalso a condannarli a morte. Hamas ribadisce che all’interno dell’ospedale Al Shifa ci sono 650 pazienti ricoverati, 7000 rifugiati e 1500 membri del personale medico e paramedico e ha rivolto un appello alla comunità internazionale perché queste persone vangano salvate.

LA PRUDENZA DEGLI USA

Gli Stati Uniti hanno invitato Tel Aviv a non calcare troppo la mano: "Non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale": lo ha detto un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca commentando la notizia dell'ingresso delle Forze di difesa israeliane nell'ospedale al Shifa di Gaza. "Non siamo favorevoli a colpire un ospedale dall'alto e non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale dove persone innocenti, persone indifese, malati che cercano di ottenere le cure mediche che meritano si ritrovano nel fuoco incrociato", ha dichiarato il portavoce