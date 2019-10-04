Istat, pressione fiscale in aumento, deficit in miglioramento

04 ottobre 2019, ore 11:00
Reddito disponibile delle famiglie consumatrici +0,9%, prezzi fermi
Nel secondo trimestre 2019 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all'1,1%, migliorando di 0,2 punti rispetto all'1,3% dello stesso trimestre del 2018. Lo rileva l'Istat aggiungendo che complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, il rapporto deficit-pil e' risultato pari al 4% anche qui in calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell'anno prima. Si tratta del dato semestrale migliore dal 2000, ovvero da 19 anni. La pressione fiscale, invece, è stata pari al 40,5%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, sia in termini nominali sia in termini reali, ovvero di potere d'acquisto. Il progressivo recupero della capacità di spesa è favorito dalla "dinamica quasi nulla dei prezzi al consumo".
