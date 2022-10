Torna il POST IN FABBRICA su Rtl 102.5, appuntamento per mercoledì 5 ottobre con Giovanni Brugnoli (vicepresidente di Confindustria)

L'appuntamento con IL POST IN FABBRICA, che nasce dalla collaborazione tra RTL 102.5 e Unimpiego Confindustria, torna da mercoledì 5 ottobre 2022 alle 7,48 all'interno di "Non stop News". Ospite della prima puntata Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria. L’obiettivo è quello di informare i giovani e le loro famiglie sulle opportunità di formazione e lavoro offerte dalle imprese aderenti al sistema Confindustria.

Si tratta dell’unico format radiofonico in Italia in cui sono direttamente imprenditori e manager a offrire posti di lavoro, raccontando storia e prospettive della propria azienda, nonché le attività di partnership con scuole, ITS e università, academy. Attraverso la piattaforma Unimpiego è inoltre possibile aderire alle offerte delle imprese inviando il proprio CV. Dal 2017 ad oggi hanno partecipato oltre 120 imprese da tutta Italia che hanno offerto più di 3mila posti di lavoro.

#ILPOSTINFABBRICA va in onda ogni mercoledì alle 7.48 all’interno della striscia “Non Stop News”, il programma d'informazione della prima radiovisione d'Italia a cura della redazione giornalistica diretta da Ivana Faccioli.