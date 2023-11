Italia-Macedonia del Nord 5-2

L'Italia domina nel primo tempo, si distrae e soffre in avvio di ripresa ma batte 5-2 all'Olimpico la Macedonia del Nord e avvicina la qualificazione a Euro 2024. Agli azzurri basterà un pareggio nella partita di lunedì a Leverkusen contro l'Ucraina. L'Italia parte forte, al 13' gol annullato a Raspadori dopo una bellissima azione tutta in verticale degli azzurri conclusa con il tocco morbido dell'attaccante davanti al portiere: la sua posizione iniziale però è irregolare. Al 17' azzurri in vantaggio: calcio d'angolo battuto corto, con Raspadori che va al cross sul secondo palo dove Darmian, tutto solo, la mette dentro di testa. Al 39' Serafimov tocca il pallone con il braccio in area sul colpo di testa di Gatti e l'arbitro assegna il rigore. Dagli 11 metri va Jorginho ma Dimitrievski para: per Jorginho è il 4° rigore di fila fallito in azzurro. Il raddoppio arriva però un minuto dopo, con un gran tiro di Chiesa. Al 2' di recupero Chiesa calcia col destro a giro, una deviazione alza la traiettoria e diventa imparabile per il portiere: 3-0 all'intervallo. Al 7' della ripresa la Macedonia accorcia le distanze, cross tagliato al centro e colpo di testa ravvicinato di Atanasov che batte Donnarumma. Al 17' Spalletti cambia: escono Chiesa, Jorginho e Bonaventura, al loro posto Zaniolo, Cristante e Frattesi. Al 29' doppietta di Atanasov, con un destro dalla distanza viene deviato da Acerbi e beffa Donnarumma. Al 31' Spalletti toglie Berardi per far posto a El Shaarawy. Al 36' Raspadori trova il gol che rianima l'Olimpico, con un gran gol dal limite, ed al 48' El Shaarawy fissa il punteggio sul 5-2 finale, tornando a segnare dopo 3 anni in Nazionale. L'appuntamento è ora a Lunedì, in Germania contro l'Ucraina, per l'ultimo passo verso l'Europeo.