Calcio, Serie A, la Roma batte il Torino grazie a Dybala, vittoria anche della Fiorentina contro la Lazio

La Roma batte il Torino 3 a 2 all'Olimpico. Nel primo tempo gara divertente ed equilibrata. I Giallorossi hanno subito un'occasione con Kristensen che prende il palo dopo 10 minuti. Verso la fine del primo tempo la gara si accende. La Roma passa in vantaggio su calcio di rigore siglato da Paulo Dybala al 42’ minuto. Passano 3 minuti e il Torino reagisce subito con Bellanova che crossa in area e trova le testa di Zapata per l’ a 1 all'intervallo. Nella ripresa la Roma passa nuovamente in vantaggio grazie a Paulo Dybala che realizza la sua doppietta personale con una perla dalla distanza e fa 2 a 1. Al 69’ minuto Dybala manda in estasi l'Olimpico: riceve da Lukaku in area, lascia partite il tiro, realizza il goal del 3 a 1 e si porta il pallone a casa dopo aver realizzato una tripletta. Il Torino prova a reagire in qualche modo e all'88’ minuto accorcia le distanze con l'autogoal di Hujisen.

FIORENTINA VS LAZIO

Nel posticipo del Franchi, la Fiorentina batte la Lazio 2 a 1. Nel primo tempo la Viola fa la partita, ma i Biancocelesti vanno in goal alla primo tiro in porta. Al 19’ su calcio d'angolo, Belotti colpisce di testa ma prende il palo. Passa qjalche minuto, ancora il 20 della Viola su un cross colpisce di testa ma un difensore della Lazio respinge in angolo. Al 40’ Nico Gonzalez ci prova direttamente dalla bandierina ma colpisce il palo. Su finire di tempo, la Lazio riparte con Guendouzi, che approfitta di una Fiorentina sbilanciata, serve Luis Alberto in area che lascia partite il destro e sigla l'1 a 0. Nel secondo tempo la Viola sale in cattedra e pareggia al 61’ minuto con Kayode che in area colpisce la traversa e poi trova il goal dell'1 a 1. Verso la metà della ripresa Belotti viene atterrato da Casale in area di rigore, l'arbitro fischia ed è rigore la Viola. Sul dischetto si presenta Nico Gonzalez che però prende il palo. Passa 1 minuto e la Fiorentina trova il goal del definitivo 2 a 1 con Bonaventura che, sulla ribattuta di Provedel, calcia in porta e realizza la rete del 2 a 1.