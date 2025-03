J-Ax e Fedez con RTL 102.5 per il tour 2017

Per la prima volta insieme i due rapper nei palasport d'Italia da marzo

J-Ax e Fedez annunciano a RTL 102.5 il Tour 2017 che li vedrà salire sul palco insieme, per la prima volta, nei palasport d’Italia. L'inizio della tournée, prevista a marzo, sarà anticipata dalla pubblicazione del nuovo album che uscirà a gennaio 2017. Il tour, organizzato da Saludo Italia e Newtopia, partirà da Torino l'11 marzo e chiuderà a Milano il 10 aprile, passando per le maggiori città italiane. La prima radio d'Italia RTL 102.5 è media partner degli eventi.

TUTTE LE DATE DEL TOUR: 11 Marzo - Torino Pala Alpitour 13 Marzo - Bologna Unipol Arena 15 Marzo - Firenze Nelson Mandela Forum 18 Marzo - Roma Palalottomatica 28 Marzo - Napoli Palapartenope 31 Marzo - Acireale Pal’Art Hotel 3 Aprile - Reggio Calabria Palacalafiore 5 Aprile - Bari Palaflorio 7 Aprile - Padova Kioene Arena 8 Aprile - Conegliano Zoppas Arena 10 Aprile - Milano Mediolanum Forum



PREVENDITEI biglietti saranno disponibili da domani, venerdì 30 settembre, dalle ore 14.00 online su Ticketone e dal 3 ottobre in tutti i punti vendita.L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

