Jannik Sinner parte bene nel torneo di Montecarlo, battuto senza problemi Sebastian Korda

AVVIO IN DISCESA

Era al debutto stagionale sulla terra rossa, Jannik Sinner ha risolto la pratica in un’ora e 14 minuti. Battuto in due set lo statunitense Sebastian Korda. Il punteggio di 6-1, 6-2 racconta l’andamento di un match senza storia. L’altoatesino numero due del ranking ATP si è dunque qualificato per gli ottavi di finale, dove affronterà il tedesco Struff, che ha eliminato il croato Coric. Per Jannik il torneo di Montecarlo ha una tripla valenza: giocare in casa, visto che la sua residenza è proprio nel Principato; prendere confidenza con la terra rossa, dopo un avvio di stagione esaltante ma su altre superfici; guadagnare punti su Carlos Alcaraz nella classifica ATP, approfittando dell’assenza forzata dello spagnolo alle prese con un dolore al braccio destro.

LE PAROLE DI SINNER

Dopo la vittoria, Jannik Sinner ha dichiarato: “Non è stata una partita facile, nonostante il punteggio. Penso che io e 'Sebi' abbiamo uno stile di gioco simile: poiché preferiamo entrambi il cemento, non giochiamo come i classici specialisti della terra battuta ma ci piace colpire piuttosto piatto e ne è venuta fuori una partita un po' diversa - ha aggiunto - Mi sono mosso abbastanza bene in queste condizioni e sono soddisfatto per questo primo match sulla terra. Il servizio sarà importante nei prossimi turni, speriamo di migliorare le percentuali e soprattutto di utilizzare qualche rotazione. Ogni anno è dura venire qui e fare buone prestazioni, ma sono contento di come ho giocato oggi. Vediamo cosa succederà al prossimo turno”.