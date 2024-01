Jannik Sinner oggi torna in Italia. Giovedì l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella

Jannik Sinner lascia l'Australia con la corona di re di Melbourne in testa. Dopo essersi preso il primo titolo Slam della sua carriera e le prime pagine dei quotidiani sportivi di tutto il mondo, oggi è atteso in Italia. A metà giornata o nel pomeriggio dovrebbe avere degli impegni istituzionali, mentre nella giornata di domani Sinner incontrerà la stampa italiana. Il tennista azzurro resterà nella capitale anche giovedì, giorno in cui è previsto l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme a lui ci saranno anche gli altri tennisti azzurri che hanno partecipato alla spedizione vincente in Coppa Davis e il presidente della Fitp, Angelo Binaghi. Dopo questi impegni fuori dal campo, Sinner tornerà a concentrarsi sul tennis, non parteciperà al torneo di Marsiglia, ATP 250 in programma dal 5 all'11 febbraio ma si preparerà al meglio per il torneo di Rotterdam (ATP 500) dal 12 al 19 febbraio.





SINNER: "CIRCONDATO DALLE PERSONE MIGLIORI, AFFRONTO TUTTO CON IL SORRISO"

Nel consueto incontro con i media al Royal Botanic Gardens di Melbourne, Sinner ha parlato delle emozioni che ha provato sul campo e delle ore successive alla vittoria del torneo. Ecco le parole di Sinner: "Ovviamente c'erano molte emozioni nella mia testa subito dopo il match point: il duro lavoro, i sacrifici che ho fatto durante tutta la mia carriera e condividere questo momento con la mia squadra è stata forse la sensazione più bella che ho avuto fino ad ora. Sono grandi emozioni. Ero semplicemente felice; ieri forse non riuscivo ancora a crederci, e ora comincio a rendermene conto, quindi è una sensazione bellissima. È bello essere qui, il tempo è bello. Ho dormito poco, ma è una grande emozione realizzare pian piano quello che ho fatto. È un grande risultato per me e per la mia squadra, sono davvero felice di essere qui. C'è ancora molto lavoro da fare, ma mi divertirò e poi vedremo cosa potrò ottenere in futuro. Il mio modello è sempre stato Federer, non solo per la sua classe ma per il modo di porgersi: l'importante è circondarsi delle persone migliori e affrontare tutto col sorriso".