Jill Biden in Siclia, la visita a Gesso e Sigonella. Ecco qual è il motivo...

Jill Biden arriva in Sicilia. Due tappe: Gesso, da dove i suoi bisnonni sono partiti anni e anni fa per l'America, e poi Sigonella. All'ingresso della città di Gesso c'è il cartellone con scritto: "Welcome". Insomma, Jill Biden è stata accolta da una folla di cittadini e dal sindaco come una vera star.

Come racconta l'Agi, tra "le tante persone che sono arrivate ad aspettare la first lady c'è anche una signora di 90 anni, Grazia Celona, originaria di Gesso, ma residente da tempo a Torino. Anche lei è arrivata in Sicilia per Jill Biden.





UN PANETTONE DEDICATO ALLA EX FIRST LADY

Poi spunta un panettone da dieci kg con la raffigurazione della Natività del Gagini“ e una pignolata, tipico dolce messinese, con la forma della Sicilia. Sono alcuni dei doni preparati dalla nota pasticceria Fiasconaro, pluripremiato nel mondo, per la First Lady, Jill Biden. L'anno scorso Nicola Fiasconaro è stato ospite nella Casa Bianca per la Festa di Natale.