L'ultimo saluto ad Antonello Fassari nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando...

Ci saranno gli amici di sempre, i colleghi, il suo pubblico. Domani, 8 aprile 2025, nella chiesa degli artisti di Roma (in piazza del Popolo) saranno celebrati i funerali di Antonello Fassari.

L'attore, 72 anni, romano, famosissimo per aver interpretato l'oste ne I Cesaroni e non solo, era amatissimo dal pubblico. Una lunga malattia l'ha portato via per sempre. Indimenticabile il suo tormentone: "Che amarezza", nato casualmente durante le riprese del film.

IL RICORDO DEI COLLEGHI

L'ha ricordato con commozione l'amico di sempre Claudio Amendola, ma anche Micol Olivieri e Ludovico Fremont, Alice e Walter che hanno partecipato alla famosa serie tv “I Cesaroni”.

“Sei stato casa e famiglia. Non posso crederci", scrive la Olivieri. Fremont, invece, affida ad un post il ricordo di Fassari: “Antone… che te devo di'…i discorsi dell'accademia nazionale Silvio d'Amico, de Ronconi, de Strehler, der teatro, der cinema…che bello quanno io e te parlavamo ar telefono …de Roma de sto lavoro, de che vordi dedica tutta la vita a sto grande circo, dove se ride e se piagne…io te dico na cosa sola…grazie! E comunque, ‘che amarezza'”.

LE PAROLE DI CLAUDIO AMENDOLA

"Sarai per sempre mio fratello": Claudio Amendola ricorda così Antonello Fassari. "Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare - commenta all'Ansa- mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù".

LA CARRIERA DI ANTONELLO FASSARI

La carriera di Antonello Fassari non stata solo televisiva, ma anche cinematografica. Diverse le partecipazioni: “Box Office 3D - Il film dei film” del 2011, a ”La mossa del pinguino” del 2014, e “Suburra” uscito nel 2015. Fassari ha anche recitato nella miniserie “Luisa Spagnoli” del 2016, mentre nel 2024, era stato protagonista nel film “Il tempo è ancora nostro” del regista Maurizio Matteo Merli. Fassari è stato anche regista Nel 2000, ha diretto il film “Il segreto del giaguaro”. Ha partecipato a produzioni di successo come “Romanzo criminale” del 2005 “Selvaggi” del 1995. La carriera di Antonello Fassari passa anche dalla musica. Nel 1984 ha inciso una canzone rap intitolata “Romadinotte".