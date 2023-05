Joe Biden va pazzo per la pizza e per il gelato, la moglie Jill si lamenta e lo vuole a dieta

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Malgrado abbia quasi 81 anni, il presidente degli Stai Uniti, Joe Biden è goloso quanto un bambino e i suoi piatti preferiti sono pizza, biscotti, spaghetti, gelato e persino i panini di marmellata e burro di arachidi. Questa situazione non piace alla moglie Jill che vorrebbe per il capo della Casa Bianca una dieta più varia e soprattutto più sana, meno ricca di zuccheri e carboidrati, magari introducendo più verdura, magari più adatta ad un uomo di una certa età. Insomma, Il presidente degli Stati Uniti in casa si comporta come un bambino goloso che cerca di mettere le mani nella marmellata di nascosto dalla madre.





Si tratta di indiscrezioni

Quello che trapela dalla vita privata del presidente degli Stati Uniti arriva da indiscrezioni raccolte da ex consiglieri di Biden e riportati dal sito Internet Axios, che viene già definita “la guerra per il cibo”. Una delle iniziative che la first lady ed i suoi collaboratori della Casa Bianca stanno adottando per migliorare la salute del presidente che proprio poche settimane fa ha annunciato la sua ricandidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Secondo il solito ben informato, l’idea non piace a Joe Biden che pare, non abbia preso bene questa idea.





I capricci di Biden

Il presidente americano infatti, nel fine settimana, contravvenendo alle direttive della moglie Jill ha centato in un ristorante messicano di Washington, ordinando quesadilla al pollo e poi churros, famoso dolce fritto ispanico. Non proprio pesce e verdure come vorrebbe la consorte. Ma anche la sorella di Joe, Val, in un libro sulla storia della famiglia ha raccontato di un invito a pranzo alla Casa Bianca in cui nel menù era previsto salmone in crosta e contorno di verdure miste. "Dannazione, mi fa mangiare sempre queste cose sane", aveva reagito il presidente degli Stati Uniti e che Joe Biden aveva mangiato di nascosto dalla moglie una fetta di torta al limone ed una buona dose di gelato al cioccolato.