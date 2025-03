Jovanotti sui social, troppo odio in giro, serve rinascita

L’artista è tornato a parlare dello speciale tour estivo nelle spiagge più famose d’Italia

"C'è troppo odio in giro, bisogna mettere in circolo belle sensazioni, senso di rinascita, meraviglia e collaborazione". Jovanotti in un lungo intervento su Facebook è tornato a parlare del Jova Beach, lo speciale tour estivo che toccherà le spiagge più famose d'Italia. E il post diventa un'occasione per una riflessione sulla musica, la natura e l'ambiente, la società, la vita. Già il giorno di Pasqua aveva scritto che il tempo in cui viviamo è "affollato di risentimento, scoppi di rabbia spettacolarizzati, strumentalizzazioni, bugie, generalizzazioni, furbate, inganni, cacciatori di click, pulsioni a mortificare ogni slancio vitale”. Mentre il tour vuole dimostrare che le cose si possono fare. Ora l’artista sui social ha aggiunto: "L'estate si avvicina!!!! Quante meraviglie in arrivo! Jova Beach è un'idea che ha preso forma guardando le persone ai miei concerti in una vita di live. Chi c'è stato anche solo una volta può capire cosa intendo. C'è un'atmosfera speciale”.​

Argomenti

jova beach party jovanotti social

