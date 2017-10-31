Justice League, ecco una scena del film in anteprima su RTL 102.5

Il film nelle sale dal 16 novembre

Su RTL 102.5 in anteprima una scena dell’atteso kolossal “Justice League” nelle sale dal 16 novembre. Nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot e tanti altri.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontareun nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti– Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

