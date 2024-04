Lino Banfi da Papa Francesco, l'incontro tanto atteso in Vaticano

"Papa Francesco l'ho trovato in gran forma e si è molto divertito nella lunga chiacchierata che abbiamo fatto". Lino Banfi, nonno Libero per tutta l'Italia, di recente ha incontrato il Pontefice. E la foto sui social diventa subito virale. Banfi, più volte in tv, ha parlato degli incontri con Francesco. Poi, nel post su Instagram, scrive della biografia di Bergoglio: "Papa Francesco - Life - la mia storia nella storia". L'attore pugliese raccomanda a tutti il libro:



Lo consiglio a tutti, anche perché, una parola è troppa e due sono poche

LINO BANFI STAR DEI SOCIAL

Da mesi Lino è diventata una vera star dei social. Uno dei suoi Reel ha totalizzato oltre 40 milioni di visualizzazioni: un vero e proprio successo, inaspettato. Una nuova vita per l'attore pugliese che è amato da intere generazioni: tutti sono cresciuti con i suoi film e le sue battute sono state definite come un vero e proprio linguaggio, il "banfiota".

LA MORTE DI LUCIA

Un anno fa è morta sua moglie Lucia, una grande donna che è stato l'unico amore di Lino Banfi. I due si sono conosciuti a Canosa di Puglia (paese d'origine) da adolescenti. Lei parrucchiera, lui attore emergenze e con la passione per il cabaret. La loro grande e unica storia d'amore è stata una favola che ha fatto sognare tutti. A Domenica in ha raccontato: