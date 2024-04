The Weeknd ha donato 2 milioni di dollari per contrastare la crisi alimentare a Gaza

Attraverso il fondo XO Humanitarian, The Weeknd ha donato due milioni al World Food Programme di Gaza. Come si legge in una dichiarazione rilasciata ieri, il denaro sarà utilizzato per fornire oltre 1.500 tonnellate di farina di grano, da usare per preparare più di 18 milioni di pagnotte, che potranno sfamare oltre 157mila palestinesi per un mese.

THE WEEKND, LE DONAZIONI AL WORLD FOOD PROGRAMME DI GAZA

In precedenza, The Weeknd – al secolo Abel Yesfaye, ambasciatore del Programma alimentare mondiale dell’ONU – aveva già effettuato a dicembre 2023 una donazione di 2.5 milioni di dollari a Gaza, l’equivalente di quattro milioni di pasti di emergenza. L’iniziativa aveva consentito l’arrivo di 820 tonnellate di pacchi alimentari a oltre 173mila palestinesi per due settimane. Come lui anche Selena Gomez aveva deciso di donare parte dei proventi della sua azienda di cosmetici, Rare Beauty, per gli aiuti umanitari nella Striscia.

“GRATI PER IL SOSTEGNO DI THE WEEKND”

In totale, The Weekend, insieme ai suoi partner aveva lanciato un appello ai fan per contribuire agli sforzi del World Food Programme a Gaza, raccogliendo ad oggi più di sei milioni e mezzo di dollari da far confluire nello XO Humanitarian Fund: di questi, 4.5 sono stati devoluti ad aiuti alimentari per i palestinesi. “Siamo molto grati per il continuo sostegno di The Weeknd mentre il PAM lavora per rispondere all’urgente crisi della fame a Gaza. In questo mondo abbiamo cibo a sufficienza per sfamare tutti. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono i fondi e l’accesso sicuro per poterlo fare. Grazie alla donazione di Abel, famiglie e bambini riceveranno il cibo di cui hanno disperatamente bisogno”, ha commentato il presidente e direttore del PAM USA Barron Segar.