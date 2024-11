L'abbraccio a Windsor con la principessa Kate aveva commosso il mondo: morta di cancro, a 17 anni Liz Hatton

Quell' incontro privato, segnato dalla commozione palpabile e condiviso attraverso una serie di scatti pubblicati sui profili social dai principi di Galles aveva emozionato il mondo intero. Oggi si è spenta Liz Hatton nella sua casa, ad Harrogate, nel North Yorkshire, circondata dai suoi cari, a soli 17 anni.

Con Kate aveva parlato di fotografia

Alla giovane era stata diagnosticata una forma molto aggressiva di cancro ma, nonostante questo, non aveva mai smesso di inseguire il suo sogno di diventare fotografa. Quando lo scorso mese era stata ricevuta a Windsor dalla principessa del Galles Catherine, reduce da un ciclo di chemioterapia, non aveva voluto parlare di malattia ma di vita. Nonostante entrambe fossero in lotta con il cancro, scelsero di confrontarsi su un argomento decisamente più leggero e piacevole: “È stato bello parlare con la principessa Catherine di fotografia perché so che lei ama ed è sempre fantastico parlare di ciò che si ama o ti piace, e naturalmente la fotografia è la mia passione” disse la giovane a The Times. “Era davvero bella e ha fatto a Liz un sacco di domande su cose che potrebbe voler fotografare, il che è stato davvero gentile da parte sua” , aveva raccontato da parte sua la mamma della ragazza.