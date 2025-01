L'allarme del Codacons, benzina a 2,40 euro a litro in autostrada. Sulla rete urbana, un pieno costa quasi 2,2 euro in più rispetto al mese scorso

Il Codacons lancia l'allarme sul prezzo del carburante. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, fa notare che i prezzi della benzina in alcuni distributori in autostrada hanno superato quota 2,3 euro al litro per la modalità servito, arrivando a punte di 2,4 euro sulla A1. Anche in modalità self la benzina ha superato i 2 euro al litro presso diversi distributori. "Sulla rete urbana, rispetto a prezzi praticati il mese scorso, un pieno di benzina costa oggi quasi 2,2 euro in più, mentre per un pieno di gasolio la spesa sale di 2,4 euro. - analizza il Codacons - Su base annua, e considerando una media di due pieni al mese, l'aggravio di spesa è rispettivamente di +52 euro per la benzina, +57,6 euro per il gasolio".





I DATI

"Alla data del 10 gennaio la benzina al servito ha toccato i 2,409 euro al litro sulla A1, (2,319 euro/litro il gasolio), un valore sfiorato anche sulla A21 con 2,399 euro/litro (2,299 euro il gasolio). - dice l’associazione dei consumatori - Diversi impianti autostradali vendono la benzina sopra i 2,3 euro al litro: 2,366 euro sulla A4, 2,359 euro sulla A14, 2,349 euro sulla A11, 2,345 euro sulla A7, 2,339 euro sulla A22, 2,319 euro su A8 e A26. In modalità self, invece, la benzina ha superato i 2 euro al litro presso diversi distributori: 2,039 euro/litro sulla A14, 2,029 euro su A4 e A22, 2,009 euro sulla A1".





LA RISPOSTA DEL MIMIT

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in risposta all’allarme lanciato dall’associazione dei consumatori, fa sapere che il prezzo medio rilevato per la giornata di oggi negli oltre 20 mila distributori del Paese è pari a 1,699 euro per il gasolio e a 1,796 euro per la benzina, mentre il prezzo medio sulla rete autostradale nazionale è per il gasolio pari a 1,806 euro e per la benzina a 1,896 euro. "Come rilevato da un'associazione, vi sono alcuni distributori lungo la rete autostradale che praticano un prezzo più alto nella modalità servito - ammette il ministero - .Al contempo è bene considerare che vi siano migliaia di operatori che, ad oggi, praticano un prezzo in linea o anche più basso della media nazionale".